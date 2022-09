Viti i ri shkollor, Ministria e Arsimit: Mësuesit do i nënshtrohen një testi psiko-social, nëse nuk e kalojnë përjashtohen nga arsimi parauniversitar!

Vlerësimi psikosocial i mësuesve është prioritet nga Ministria e Arsimit për këtë vit shkollor, nisur nga rastet abuzive dhe të dhunës të ndodhura më parë brenda institucioneve të arsimit.

Drejtoresha e politikave dhe Zhvillimit arsimor në Ministrinë e Arsimit Zamira Gjini thotë se ky vlerësim do të bëhet nga disa komisione të posaçme.

Nëse nuk e kalojnë testin psikosocial, mësuesit nuk mund të bëhen pjesë e arsimit parauniversitar.

“Një vlerësim psikosocial i mësuesve për rastet kur ka raportime të abuzimeve dhe rasteve të dhunës. Janë vlerësime që do të kryhen nga komisione të posaçme me ekspert të fushës psikosociale të cilët do të vlerësojnë nëse një mësues është i aftë për të ushtruar profes ionin e tij në një institucion arsimor. “