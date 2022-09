Zbulohet misteri/ Pse indianët po kërkojnë kthimin e diamantit Kohinoor pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II?

Menjëherë pasi mbretëresha Elizabeth II vdiq më 8 shtator, fjala “Kohinoor” filloi të përhapet në Twitterin indian. Ishte një referencë për një nga perlat më të famshme në botë. Diamanti Kohinoor është vetëm një nga 2,800 gurët e vendosur në kurorën e bërë për Elizabeth. Shumë prej postimeve në Twitter që përdorin termin, “Kohinoor”, i bënë thirrje Britanisë që të kthejë diamantin Kohinoor – një nga më të mëdhenjtë dhe më të diskutueshëm në botë – në vendin e origjinës.









Kohinoor, i shkruar gjithashtu si Koh-i-Noor, është një gur i çmuar 105 karatësh që do të thotë “mal i dritës” në persisht. Guri është vendosur në kurorën e Nënës Mbretëreshë, e cila është e ekspozuar në Kullën e Londrës . Diamanti ka qenë në qendër të polemikave politike dhe ligjore në Indi mes mosmarrëveshjeve mbi pronësinë e tij, me pretendime që vijnë jo vetëm nga India, por edhe nga Pakistani.

Mbetet një pikë grindjeje në marrëdhëniet midis Indisë dhe Britanisë së Madhe, sepse shumë indianë besojnë se diamanti, i gjetur në Indi në shekullin e 14-të, ishte “vjedhur” gjatë regjimit kolonial. Diamanti në fakt kaloi nëpër duart e shumë sundimtarëve, duke përfshirë Rajputët, princat Mughal, luftëtarët iranianë, sundimtarët afganë dhe Maharajas Punjabi përpara se të përfundonte në bizhuteritë e kurorës britanike.

Sipas Pallatit Mbretëror të Mbretërisë së Bashkuar, Kohinoor u zbulua nga minierat Golconda në Indinë jugore përpara se t’i dorëzohej monarkisë britanike në 1849. Ajo u bë pjesë e bizhuterive të kurorës së Mbretëreshës Viktoria së bashku me qindra gurë të tjerë të çmuar që thuhet se kanë vlera të pallogaritshme kulturore, historike dhe simbolike dhe mbeten pjesë e koleksionit mbretëror.

Kurora, e cila përmban gjithashtu një kapak prej kadifeje të purpurt dhe zbukurim me hermelinë, u bë në vitin 1937 për mbretëreshën Elizabeth, bashkëshorte e mbretit George VI, për t’u veshur në kurorëzimin e burrit të saj më 12 maj 1937. Ai është i ngarkuar me 2800 diamante të vendosur në kornizën e tij prej platini. Shiriti përbëhet nga grupe të alternuara diamanti që formojnë kryqe dhe drejtkëndësha, të kufizuar nga rreshta të vetme diamanti me prerje brilante.