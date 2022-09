11 persona mbyten në det, 12 të tjerë rezultojnë të zhdukur

Të paktën 11 persona mendohet se kanë vdekur në një mbytje të anijes në brigjet e Tunizisë, ndërsa 12 të tjerë janë ende të zhdukur. Roja bregdetare e Tunizisë shpëtoi 14 persona pasi anija, e cila po transportonte 37 emigrantë në Itali, u fundos të martën.









Pesë trupa të tjerë u gjetën mbrëmjen e së shtunës, duke e çuar numrin e të vdekurve në 11. Më shumë se 1000 emigrantë mendohet se kanë vdekur këtë vit duke u përpjekur të kalonin Mesdheun qendror. Shifrat janë nga agjencia e OKB-së, Instituti i Migracionit. Nga 1033 emigrantë të klasifikuar si të vdekur ose të zhdukur, 960 mendohet se janë mbytur.

Varka tuniziane u nis nga rajoni Sfax, me varkën që u fundos rreth 40 milje më tej në bregun afër Chebba, Mahdia. Vija bregdetare rreth Sfax është bërë një pikë kryesore nisjeje për njerëzit që përpiqen të kalojnë Mesdheun me shpresën për të arritur në Evropë. Ishulli italian i Lampedusa shtrihet midis bregut lindor të Tunizisë dhe Siçilisë dhe shpesh është një destinacion për ata që përpiqen të arrijnë Evropën nga Afrika e Veriut. Sipas agjencisë kufitare të BE-së, Frontex, ka pasur 52,000 “hyrje të parregullta” përmes rrugës qendrore të Mesdheut midis janarit dhe gushtit të këtij viti, me emigrantë kryesisht nga Tunizia, Egjipti dhe Bangladeshi.