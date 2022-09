Ana De Armas beson se Marilyn Monroe e përhumbi atë në grupin e bjondeve

Ana de Armas është Marilyn Monroe e re në filmin “Bjonde”, një film që është përfolur si askush tjetër këtë vit.









Mjaftojnë intervistat e protagonistëve dhe pjesës tjetër të kontribuesve që rrethojnë filmin e ri të Netflix, me deklaratat e fundit të de Armas që “vjedhin” shfaqjen.

Siç deklaroi gjatë një interviste në Festivalin e Filmit në Venecia, ajo ndjeu shpirtin e Monroe-s teksa luante atë.

“Unë me të vërtetë mendoj se ajo ishte shumë afër nesh. Ajo ishte me ne”, tha de Armas, duke shtuar: “Ajo ishte gjithçka për të cilën mendoja, gjithçka që ëndërroja, gjithçka për të cilën mund të flisja, ajo ishte me mua dhe ishte e bukur”.

Në fakt, fantazma e Monroe do të shprehte ndjenjat e saj nëse nuk do të ishte i kënaqur me mënyrën se si doli secila prej skenave të saj, sipas 34-vjeçares.

“Mendoj se ajo ishte e kënaqur. Ajo ndonjëherë hidhte gjëra të varura në mure dhe zemërohej nëse diçka nuk i pëlqente. Kjo mund të tingëllojë shumë misterioze, por është e vërtetë. Të gjithë e kemi ndjerë”, tha ajo më pas.

Regjisori i filmit, Andrew Dominick, i cili e bazoi filmin e tij në librin “Bjonde” nga Joyce Carol Otis, tha se disa nga xhirimet u zhvilluan në apartamentin që ylli i Hollivudit ndante me nënën e saj të sëmurë mendërisht. Ai gjithashtu zbuloi se skena e vdekjes së Monroe u filmua në të njëjtën dhomë ku u gjet trupi i saj i pajetë.

“Patjetër që kishte elemente sikur të ishim në një seancë”, tha ndër të tjera regjisori australian i “Bonde”. Me termin “seance” Andrew Dominique nënkupton një lloj ceremonie që përfshin thirrjen e shpirtrave.

Së fundmi, 54-vjeçari përmendi se dita kur nisën xhirimet e filmit “Bjonde” ishte 4 gushti, e njëjta datë e vdekjes së Monroe në vitin 1962, kur ajo dha frymën e fundit në moshën 36-vjeçare.

Filmi u shfaq premierë në Festivalin e Filmit të Venecias dhe sipas një raportimi të Deadline, publiku qëndroi në këmbë dhe duartrokiti aktorët dhe kontribuesit e tjerë për 14 minuta.

“Bjonde” do të shfaqet në platformën Netflix nga data 28 shtator.

Venecia se rinde ante Ana de Armas con una ovación de 14 minutos tras la proyección de #Blonde pic.twitter.com/KZzb2YAbCv — ANA DE ARMAS APOYO⭐️ (@ApoyoAnaDeArmas) September 8, 2022