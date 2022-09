Errësirë në shumë pjesë të Ukrainës/ ‘Terroristët rusë’ godasin infrastrukturën civile, thotë Zelensky

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se Rusia është përgjegjëse për ndërprerjet e energjisë elektrike që prekin zona të mëdha të Ukrainës lindore dhe akuzoi Moskën për goditje të qëllimshme të infrastrukturës civile.

“Errësirë ​​e plotë në rajonet Kharkiv dhe Donetsk, ndërprerje e pjesshme në rajonet Zaporizhia, Dnipropetrovsk dhe Sumy”, shkroi Volodymyr Zelensky në një postim në rrjetet sociale duke fajësuar “terroristët rusë”.

“Asnjë instalim ushtarak nuk u prek. Qëllimi është t’i privojmë njerëzit nga drita dhe ngrohja”.

Më herët, autoritetet lokale ukrainase raportuan bombardime ruse të infrastrukturës strategjike që shkaktuan ndërprerje të energjisë elektrike në zona të gjera të Ukrainës lindore, ku Kievi ka nisur një kundërsulm, duke thyer linjat ruse dhe duke detyruar forcat ruse të tërhiqen.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022