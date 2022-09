Goditja kibernetike nga Irani, rikthehet sistemi TIMS në Kapshticë! Qafë-Thana ende në “errësisë”

Sistemi TIMS është përsëri funksional këtë të diel në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, por jo në atë të Qafë Thanës.









Duke iu referuar informacioneve nga autoritetet doganore bëhet e ditur se aktualisht në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës ka sistem, por është i ngadalshëm ndërsa sa i përket situatës së automjeteve në këtë pikë është normale.

Ndërkohë, gjendja vazhdon po njësoj në Qafë Thanë.

Kujtojmë se më 9 shtator sistemi TIMS u sulmua nga një sulm kibernetik pas të cilit autoritetet thanë se fshihej Irani.

Ditën e djeshme, Kryeministri Edi Rama, përmes rrjeteve sociale bëri me dije se sulmi më i fundit ka ndodhur gjatë mbrëmjes së të premtes dhe se përgjegjës për të ishte përsëri Irani.

“Një tjetër sulm kibernetik nga të njëjtët agresorë, tanimë të ekspozuar dhe dënuar prej vendeve aleate e mike të Shqipërisë, është shënuar mbrëmë mbi sistemin TIMS! Ndërkohë vazhdojmë punojmë përditë pa orar me aleatët për t’i bërë të papenetrueshme sistemet tona digjitale”,- theksoi Rama në Twitter.

Ministria e Brendshme reagoi pas sulmit kibernetik nga Irani mbi sistemin TIMS të Shqipërisë, duke bërë me dije se ishin goditur sistemet e ruajtjes dhe transmetimit të të dhënave në Policinë e Shtetit dhe sulmi ishte i ngjashëm me atë që pësoi e-Albania në korrik.

Sipas Ministrisë, për arsye sigurie sistemet, përfshirë atë TIMS kanë qëndruar përkohësisht të mbyllura. Ministria theksoi edhe se shumë shpejt sistemi TIMS do të rikthehej në punë.

“Mbrëmjen e kaluar sistemet e ruajtjes dhe transmetimit të të dhënave në Policinë e Shtetit janë gjendur nën një sulm kibernetik të ngjashëm me atë që pësoi e-Albania në muajin korrik. Nga të dhënat paraprake rezulton që sulmi të jetë kryer nga e njëjta dorë.

Ekspertët tanë bashkë me ata të vendeve tona partnere kanë punuar intensivisht prej momentit të parë kur është detektuar sulmi, për të garantuar së pari pacënueshmërinë e të dhënave dhe më pas neutralizimin e këtij akti kriminal. Për efekt sigurie sistemet tona, përfshi atë TIMS, kanë qëndruar përkohësisht të mbyllura derisa rreziku të shmangej plotësisht. Shumë shpejt sistemi TIMS do të rikthehet në punë. Maksimalisht të vendosur, bashkë me aleatët tanë, vazhdojmë punën për të bërë gjithçka duhet që sistemet tona digjitale të jenë të sigurta dhe shërbimi ndaj qytetarëve të mos ndërpritet në asnjë rast”, deklaron Ministria e Brendshme.

Në pikat kufitare po punohej manualisht për rregjistrimin e qytetarëve dhe mjeteve që hynin e dilnin nga vendi.