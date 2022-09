Kriza për futbollistin e Real Madrid/ Militao paditi ish-bashkëshorten, Karoline Lima për shpifje në rrjetet sociale pas ndarjes së tyre

Polemika mes futbollistit të Real Madrid, Éder Militao dhe bashkëshortes së tij, Karoline Lima vazhdon. Pas një viti bashkë dhe disa ditë pasi u bënë prindër të vajzës së tyre të parë, modelja i befasoi ndjekësit e saj duke njoftuar, korrikun e kaluar, se ajo dhe futbollisti i Real Madridit kishin vendosur t’i jepnin fund lidhjes. “Ne kemi vendosur të përfundojmë dhe besojmë se ishte vendimi më i mirë. Ne do të kemi gjithmonë një lidhje që është Cecilia dhe ajo do të jetë gjithmonë një prioritet për ne”, tha më pas braziliani.









Nisur nga fjalët e ‘ndikueses’ dhe duke parë që mbrojtja ishte me të gjatë lindjes, u duk se kishte ndodhur një pushim pak a shumë miqësor. Natyrisht, nuk dihej se çfarë mendonte Militao për të gjithë këtë çështje, pasi ai zgjodhi diskrecionin dhe u kufizua në heqjen e fotove dhe videove në të cilat shfaqej me ish-të dashurën e tij nga rrjetet sociale.

Tani, duket se gjërat nuk përfunduan aq mirë, pasi Militao do të kishte marrë vendimin për të paditur Karoline për shpifje në rrjetet sociale. Një lajm i publikuar nga portali ‘UOL Esporte’. Sipas këtij mediumi, futbollisti do të kishte denoncuar se po vuan ngacmime të vazhdueshme -fyerje dhe sulme verbale- nga ndjekësit e modeles, gjoja të nxitur prej saj.

“[Militao] ka vuajtur keqtrajtime dhe sulme të vazhdueshme ndaj personalitetit të tij në rrjetet sociale, kryesisht përmes aplikacionit Instagram”, thonë avokatët mbrojtës, sipas ‘UOL Esporte’.

“Ky ngacmim po ndodh vazhdimisht dhe në mënyrë të papritur përmes Karol-it, e cila përdor llogarinë e saj personale, përmes profilit dhe komenteve të saj që i drejtohen direkt klientit tonë. Ajo ekspozon publikime, video dhe histori me të vetmin qëllim për të hequr imazhin e Éder-it, të shoqëruar me një fjalim me përmbajtje poshtëruese”, shton ekipi ligjor i lojtarit.

Dëmshpërblimi

Sipas mediave të sipërpërmendura, Militao i kërkon Karolinës kompensim financiar për të gjitha komentet e marra që kur i dhanë fund lidhjes. Konkretisht, ai do t’i kërkonte ish-it të tij 45,000 reai brazilian (rreth 8,600 euro).

Reagimi i Karoline Lima

Nga ana e saj, modelja 26-vjeçare, e cila ka denoncuar vazhdimisht braktisjen e futbollistit gjatë shtatzënisë, është kapur nga lajmet krejtësisht në befasi. Këtë të premte ajo ka ndarë dy ‘stories’ në Instagram në të cilat shfaqet shumë e prekur.

“Karol nuk dinte absolutisht asgjë, ne e morëm vesh nga shtypi. Ishte diçka që me të vërtetë nuk e prisnim. Karol është ende e tronditur dhe nuk dëshiron të shfaqet apo të manifestohet në këtë moment. Ajo po shikon gjithçka, por ne tashmë jemi të përkushtuar duke përgatitur mbrojtjen tonë”, tha avokati i tij në prononcimet e mbledhura nga ‘Splash’.