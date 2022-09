Mbreti Charles/ Videoja ku ai u kërkon ndihmësve të pastrojnë zyrën e tij është bërë virale

Charles mund të ketë pritur të paktën shtatë dekada për t’u bërë Mbret i Mbretërisë së Bashkuar, por atij nuk iu desh të priste vetëm disa orë për t’u bërë… viral.

Rasti ishte një moment mjaft “fatkeq” nga ceremonia e djeshme, kur, pak çaste para nënshkrimit të Deklaratës së Trashëgimisë – që shënon ngjitjen e tij zyrtare në fronin e Komonuelthit Britanik – monarku u “kap” nga kamerat duke bërë gjeste të nxituara dhe këmbëngulëse për ndihmësit e tij për të pastruar tavolinën, ku duhej të ulej dhe të firmoste dokumentet.

“The servant must clear my desk for me. I can’t be expected to move things.” pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

Gjërat që e “irrituan” në atë kohë ishin një kuti stilolapsi dhe një bojë, të cilat thuhet se ia dhanë djemtë e tij, princat William dhe Harry. Në video, mbreti Charles shihet duke treguar me vëmendje objektet, duke u kërkuar ndihmësve të tij që t’i largojnë ato menjëherë.

While signing documents during his proclamation ceremony, King Charles was seen urging his aide to remove a tray of pens from his desk https://t.co/UJvpABX28K pic.twitter.com/lSbnh9Ow1f

