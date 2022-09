Meta flet për protestën: Inceneratorët, kryeafera e qeverisë, Rama përgjegjës

Kryetari i Partisë së Lirisë në një konferencë për mediat i pyetur për pjesëmarrjen e krahut të djathtë të opozitës në protestën e paralajmëruar në inceneratorin e Tiranës u përgjigj se kjo do të jetë një protestë e qytetarëve dhe nuk do të ketë asnjë flamur partie.









Meta tha ndër të tjera se “për të qenë opozitar ka vetëm 1 kriter, që është të qenit kundër Edi Ramës atje ku i dhemb më shumë, që është hajdutëria e tij e paskrupullt.”

Meta:

Atje ku padrejtësia kthehet në ligj, rezistenca është detyrë për të gjithë. Në Shqipëri korrupsioni dhe mafia kanë vendosur sistemin e tyre, afera e inceneratorëve është afera më e skandaloze e kapjes së shtetit për fyti, e shkatërrimit të intetersit publik dhe vjedhjes së qindra miliona eurove nga persona që janë në kërkim ndërkombëtar. Vetëm një person është në krye të kësaj dhe që ka garantuar mbarëvajtjen e kësaj vjedhjeje. Ai është Edi Rama pasi është ai që ka hedhur firmat për ndërtimin. Ne ndërmorrëm këtë iniciativë, kjo do jetë protestë e qytetarëve. Shqiptarët duhet të protestojnë çdo ditë e çdo minutë, pasi këtu vidhet përditë dhe po përgatiten vjedhje të tjera. Është detyra e çdo qytetari që ndihet i vjedhur të protestojë dhe të jetë atje. Në këtë manifestim do të jemi të githë me flamurin e qytetarisë dhe me asnjë flamur partie apo force politike. Është vetëm 1 kriter për të qenë opozitar, a je apo jo kundër Edi Ramës atje ku i dhemb më shumë, që është hajdutëria e tij e paskrupullt”, u shpreh Meta.