Sulmi i 11 shtatorit në SHBA, Olta Xhaçka: Krenohemi me guximin dhe sakrificën e asaj dite!

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, me anë të një postimi në Twitter ka reaguar në kujtim të akteve terroriste të 11 shtatorit 2001 që goditën Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

“Sot nderojmë viktimat e sulmeve të 11 shtatorit. Kujtojmë jetët e humbura në atë tragjedi të tmerrshme, por gjithashtu krenohemi me guximin, dhembshurinë, sakrificën dhe solidaritetin e asaj dite.”

Today we honor the victims of the #September11th attacks. We remember the lives lost in that terrible tragedy but we also take pride in the courage, compassion, sacrifice & solidarity that was revealed on that day. We will never forget!#NerverForget#Remember911 pic.twitter.com/9pnORGOwB5

September 11, 2022