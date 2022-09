Telefonata Putin-Macron/ Presidenti francez kërkoi që armët e lehta dhe të rënda të tërhiqen nga Zaporizhia

Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron diskutuan sot sigurinë e termocentralit bërthamor Zaporizhia në Ukrainë, njoftoi Kremlini.









Në bisedën e tyre telefonike, të dy liderët shprehën gatishmërinë e tyre për një “ndërveprim jo të politizuar” me pjesëmarrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), sipas një deklarate të postuar në faqen e internetit të Kremlinit.

Sipas agjencive ruse, Putin paralajmëroi se sulmet e Ukrainës mund të kenë “pasoja katastrofike”. Moska dhe Kievi fajësojnë njëri-tjetrin për bombardimet rreth centralit bërthamor.

Presidenti rus i tha gjithashtu Macron se Bashkimi Evropian nuk duhet të pengojë eksportet ruse të ushqimit dhe plehrave në Afrikë, Lindjen e Mesme dhe Amerikën Latine.

Njoftimet e presidencës franceze

Pushtimi i termocentralit bërthamor në Zaporizhia të Ukrainës nga forcat ruse është shkaku i rreziqeve që janë krijuar, tha presidenti francez Emmanuel Macron gjatë bisedës së tij telefonike me Vladimir Putin, njoftoi Pallati Elysee.

Presidenti francez i kërkoi Putinit të tërheqë armët e lehta dhe të rënda nga termocentrali bërthamor dhe të respektojë udhëzimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) për rivendosjen e kushteve të sigurisë në termocentralin Zaporizhia, sipas njoftimit për shtyp të Presidencës Franceze.

“Presidenti do të qëndrojë në kontakt me Presidentin (Volodymyr) Zelensky, si dhe me drejtorin e IAEA dhe do të flasë sërish në ditët në vijim me Presidentin Putin për të gjetur një marrëveshje që do të garantojë sigurinë e centralit bërthamor”, thuhet në deklaratën e Pallatit Elysee.

Presidenti francez i kërkoi gjithashtu presidentit rus të garantojë zbatimin e marrëveshjes së eksportit të grurit për të siguruar furnizimin e atyre që kanë më shumë nevojë.