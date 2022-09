Totti thyen heshtjen: “Nuk e kam tradhtuar më parë Ilarin, kam gjetur mesazhe në celularin e saj”

Gjërat dhe mrekullitë që ka përjetuar në dashuri, Francesco Totti i tha në intervistën e tij të parë pas divorcit me nënën e fëmijëve dhe partneren e tij 17-vjeçare, Ilari Blasi.









Edhe pse kishte premtuar se nuk do të fliste, ai “theu” heshtjen pasi, siç tha ai, shkruhen e thuhen gjëra që e ekspozojnë dhe mërzitin fëmijët e tij dhe ka folur për Corriere Della Sera.

Përmes intervistës, ish-kreu i Romës përmbys shumë nga ato që dimë deri më sot se si erdhi deri te ndarja me Blasin. Teksa kudo shkruhej se “guri i skandalit” ishte Noemi Bocki, me të cilën pranon se ka një lidhje, ai tregon se nuk ka tradhtuar i pari!

“Nuk isha i pari që mashtrova. Gjeta mesazhe në celularin e saj. Ishte një tronditje për mua”, tha Totti dhe vazhdoi: “Të gjithë thanë se faji i ndarjes isha vetëm unë. Se martesa kishte mbaruar dhe unë isha i vetmi përgjegjës”.

Më pas ai sqaroi: “Nuk do të flas më. Unë do t’i mbroj fëmijët e mi. Thjesht doja të thoja që nuk tradhtova i pari”. Totti foli edhe për “temën” e historisë dhe shpjegoi se si arritën deri te ndarja: “Kriza e vërtetë shpërtheu mes prillit dhe majit të vitit të kaluar . Megjithatë, shtatorin e kaluar filluan të më vinin thashethemet për Ilarin. Po merrja mesazhe që më thoshin të bëja kujdes. Më dukej e pabesueshme. Nuk e besova. Kërkova celularin e saj dhe gjeta mesazhe”.

Gazetarja e pyet nëse e ka kërkuar vërtet celularin dhe ai sqaroi: “Nuk e kam bërë kurrë këtë në njëzet vjet dhe as ajo nuk ma ka bërë kurrë këtë. Por kur mora paralajmërime nga njerëz të ndryshëm të cilëve u besoj, fillova të dyshoja. Pashë celularin e saj. Dhe pashë që ishte një person i tretë, i cili vepronte si ndërmjetës midis Ilarit dhe një tjetri”.

Kush ishte personi i tretë? “Alesia, parukierja e saj”. Mesazhet që ai zbuloi ishin për një takim në hotel!

Cili ishte reagimi i tij? “I kam mbajtur të gjitha brenda. Nuk i kam thënë askujt, as Vito Skalës, mikut tim që më ka qenë pranë që në moshën njëmbëdhjetëvjeçare. Unë nuk jam nga ata që mbyllin një sy, por zgjodha ta shpërfillja. Kam vuajtur si qen. Ajo më thoshte: këtë vit do të qëndroj edhe pak në Milano, do të kthehem më pak në Romë dhe mendova: E besoj, e ke këtë tjetër… Por shpresoja që të mos ishte e vërtetë”.

Për marrëdhënien e tij me Noemi Bockin ai do të thotë: “E kam njohur Noemi. Ne jemi bashkë që nga viti i ri. Sigurisht që kam bërë edhe gabime. Është 50-50. Xhami ishte thyer. Kriza kishte filluar shumë vite më parë. Që nga viti 2016, kur ai ende luante futboll, kishte një palë të tretë në marrëdhënien tonë me Ilarin”.

Totti u ankua se Blasi nuk e kuptonte më. Përveç kësaj, kur humbi babanë e tij nga Covid-19 në tetor 2020, ajo nuk ishte pranë tij: “Babai im ka vdekur. E pashë për herë të fundit më 26/8. E kam pasur shumë të vështirë. Pastaj mbeta edhe unë. Për fat të mirë kam pasur fëmijët e mi. Gruaja ime që doja pranë meje nuk ishte aty. Në pranverën e vitit 2021 hymë në një krizë.

Për Noemi tha se ajo është krejtësisht e kundërta si personazh me Ilarin por nuk ka dashur të bëjë një krahasim dhe të hyjë në detaje. Përveç kësaj, ai pranoi se nuk dëshironte që divorci i tyre të shpallej në këtë mënyrë.

Asi veteran i Romës zbuloi se Ilari shkoi me të atin për të zbrazur dollapët e orëve të tij Rolex, por ato ishin të meshkujve. “Ishte e keqe nga ana e saj. Ata janë meshkuj. I fsheha edhe çantat e saj duke shpresuar për një shkëmbim… Thjesht bëj shaka. Ajo pretendon se ia kam dhënë”, do të thotë italiani dhe të gjithë e kuptojnë se divorci nuk do të jetë i lehtë pasi ka shumë para.

Zbulimet nuk u ndalën me kaq nga Totti: “Ajo më ndiqte me një hetues privat. Njerëzit përreth saj më përgjuan makinën dhe GPS-in për të ditur se ku po shkoja. Njerëz të tjerë janë vendosur nën shtëpinë e Noemit.’

Tani ata do të duhet të ndajnë pronën e tyre dhe gjithashtu të shohin se çfarë do të bëjnë me tre fëmijët e tyre. “Nuk e di. Kam frikë se Ilari do të shkojë në gjykatë. Unë ende shpresoj se mund të pajtohemi dhe ta përfundojmë këtë histori këtu. Sigurisht, tani po hesht.’