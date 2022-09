Ukrainasit përparojnë në Kharkiv, 50 kilometra kanë mbetur për të arritur në kufirin me Rusinë

Forcat ukrainase po përparojnë në veri të Kharkiv, përveç jugut dhe lindjes, një ditë pasi fitimet e befasishme territoriale i detyruan rusët të braktisin bastionin e tyre kryesor në zonë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përshëndeti përparimin, duke e parë atë si një pikë kthese të mundshme në luftë dhe duke pohuar se dimri mund të sjellë më shumë përfitime territoriale nëse Kievi merr pajisje më të fuqishme.

“Në zonën e Kharkiv, ne filluam të përparojmë jo vetëm në jug dhe lindje, por edhe në veri. Deri në kufirin (me Rusinë) janë 50 kilometra”, siguroi kreu i ushtrisë, gjenerali Valery Zaluzny.

Shihni grafikun me përparimin e forcave ukrainase në rajonin e Kharkiv:

AFU counter-offensive in Kharkiv region for the last three days pic.twitter.com/8Mpj3fVPqB

— Tarmo Juntunen NAFO (@TarmoJuntunen) September 9, 2022