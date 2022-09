“Unë kam tatuazhet më të shumta në zonat intime”/ Aktorja e filmave për të rritur: Më dhemb, por jam e guximshme (VIDEO)

Një yll britanik i OnlyFans thotë se ajo ka vaginën plot me tatuazhe. Si një artiste për të rritur asaj i duhen pesë seanca të veçanta për t’i gjilpëruar zonat delikate të saj.









Me kalimin e viteve, Becky Holt, 34 vjeçe, ka shpenzuar më shumë se 42,000 dollarë për një “trup” me tatuazhe me vepra arti që zbukurojnë të gjithë kornizën e saj, nga fytyra deri te këmbët.

Biondja u sigurua që të mos neglizhonte zonën e saj delikat dhe së fundmi u përpoq të lyente zonën e ndjeshme – pavarësisht nga një sasi e madhe agonie që shkaktoi.

“Kisha një dhimbje të pabesueshme”, tha Holt për Ark Media për seancën e pestë dhe të fundit të bojës që ajo iu nënshtrua më 5 korrik.

“Është mjaft e turpshme të kesh një artist tatuazhesh midis këmbëve, por duhej të përfundonte pasi unë dua që kostumi im i trupit të jetë plotësisht i plotë”, shtoi nëna e një fëmije.

Pothuajse një muaj më vonë, vagina e Holt është ende “e fryrë” dhe ajo nuk është në gjendje të bëjë seks me partnerin e saj, Benin.

“Ne nuk do të jemi në gjendje të jemi intime derisa të përfundojë shërimi, gjë që do të jetë e vështirë për ne të dy pasi kemi një jetë seksuale shumë aktive”, tha Holt. “Tani nevojitet vetëm paraloja aktualisht!”

Pavarësisht thatësirës seksuale, i dashuri i Holt ka arritur të gjejë pak humor në situatë.

“Kur i tregova se sa e fryrë ishte, ai bëri shaka dhe më tregoi një foto të një personazhi “Monsters In”. duke thënë se fanny ime dukej si ata i,” zbuloi dashnorja e tatuazheve”.

Holt nuk zbuloi se çfarë dizajni zgjodhi për të mbuluar përgjithmonë në buzët e saj, por ndau foto të udhëtimit të saj në sallonin e tatuazheve.

Biondja u pa duke u përkulur nga dhimbja teksa u ul në një karrige me këmbët e saj të hapura, ndërsa artistja po shpohej me gjilpërë.

Holt beson se ajo është një nga femrat e vetme në botë që ka lyerjet e saj vaginale dhe thotë se admiruesit e kanë lavdëruar për durimin e procesit të dhimbshëm.

Holt dhe i dashuri i saj, Ben, janë fotografuar në një foto në rrjetet sociale.

“Njerëzit nuk mund ta besojnë se sa e guximshme jam që i kam bërë tatuazhet e buzëve të mia”, u mburr ajo. “Unë nuk jam e sigurt se sa njerëz në botë e kanë këtë tatuazh, por imagjinoj se jam një nga shumë pak”.