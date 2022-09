Aksioni te “Prestige Resort”, Tabaku: Arsyeja, media e lirë. Aksioni për katet pa leje? Deja vu e 2013, duan të heqin vëmendjen nga kriza

Deputetja e PD-së Jorida Tabaku foli sot në News24 për aksionin e IKMT dhe policisë në “Prestige Resort”.

Gjatë kohës në studio, ajo e cilësoi një fatkeqësi të madhe në mes të sezonit turistik, të papranueshme dhe larg standardeve europiane.

Ajo foli dhe për aksionin për katet pa leje, teksa tha se është qeveria ajo që i ka lejuar, teksa opozita ka denoncuar veçanërisht. Sipas saj duan të heqin vëmendjen nga kriza.

Ndërkaq, Tabaku foli edhe për rritjen e çmimit të energjisë, duke theksuar se ajo prek shtresën e mesme, teksa bëri dhe një llogaritje se sa duhet të paguajnë.

Përveç situatës së lidhur me rritjen e çmimit, deputetja e Partisë Demokratike foli dhe për paketën antikrizë të qeverisë.

800 kilovatë është harxhimi mesatar për një familje. Është e vërtetë që një grup i madh janë nën nivelin e 300 kilovatëve në orë. Do të rritet me 4 herë çmimi i energjisë. Për një familje që harxhon deri në 9100 lekë, çmimi do shkojë mbi 14 mijë lekë.

“Refuzoj ta quaj normale rritje 33 lekë në ditë për pensionistët. Është një ndryshim rutinë i buxhetit me një akt normativ që ka ardhur për marë në palrmant, 50 mln euro. Ekonomia shqiptare ndodhet në krizë si rezultat i faktorëve të jashtëm të luftës, por më shumë atyre të brendshëm. ka 9 vite që janë marrë politika ekonomike të cilat kanë sjellë në këtë ditë. Kriza prek më shumë ata që kanë të ardhura më të ulëta. Pabarazia është rritur. 37% e familjeve shqiptare nuk mbulojnë dot shpenzimet e energjisë dhe qeveria rrit me 33 lekë pagesën për pensionistët. Rënia e konsumit nuk prek një shtresë, e ka prekur të gjithë ekonominë.

Ajo theksoi më tej se energjia e cila përdoret dhe konsumohet sot në Shqipëri 70% prodhohet në vend, 30% merret nga jashtë dhe ndaj nuk është e nevojshme që të rriten çmimet.

“Ose po na gënjejnë, ose ne nuk kemi informacionin që ka qeveria. Komisioni Europian ka vendosur çmimin tavan, në bursa çmimi ka rënë. Ne varemi nga energjia e prodhuar brenda. Qeveria ka pasur dritëshkurtësinë për të mos investuar në sektorin privat.

Vetëm në gusht-shtator vitin e kaluar janë humbur mbi gjysmë milioni euro me blerjen e energjisë.

E kemi aktualisht çmimin më të lartë të energjisë dhe me rritjen do ta kemi sërish më të lartë. Rritja e çmimit të energjisë në tregun ndërkombëtar ka lidhje me çmimin e gazit, ne në këtë aspekt jemi imun se nuk jemi të lidhur me gazin”, tha ajo.