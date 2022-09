Madonna thotë se djali 16-vjeçar i vesh rrobat e saj dhe ngjan më mire se ajo

Ka më shumë se një histori mode në këtë familje të famshme.









Ndërsa shfaqej në “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, ikona e muzikës dhe stilit Madonna zbuloi se djali i saj David Banda, 16 vjeç, tashmë është duke veshur rrobat e saj.

“Ai mund të veshë çdo veshje dhe të duket i bukur siç e dini”, i tha ajo Fallon të mërkurën mbrëma.

“Është vërtet irrituese. Ai vesh rrobat e mia dhe duket më mirë me to. Ai madje mund të veshë një fustan dhe të duket butësisht”.

“Vajza materialiste” nuk po bënte shaka. Në maj, dyshja nënë-bir u ndeshën me veshjet e Adidas në kampionatin botëror të peshave të lehta WBA në Barclays Center në Brooklyn.

Banda, i cili është i njohur për zgjedhjet e tij të modës në përputhje me gjininë, vodhi shfaqjen me një fustan me tre vija të kuqe të ndezur nga bashkëpunimi i Adidas me Gucci. Adoleshenti e kombinoi pamjen tërheqëse me një palë syze dielli të verdha, bizhuteri argjendi me shtresa dhe atlete të zeza. Por Davidi trashëgoi më shumë nga nëna e tij sesa thjesht sensi i saj i modës. Këngëtarja e “Like a Virgin” vazhdoi t’i tregojë Fallon se djali i saj, të cilin ajo e adoptoi në vitin 2006, po punon për muzikën e tij.

“Ai do të përfundojë të jetë një nga të ftuarit tuaj”, tha 63-vjeçarja për Bandën, duke thënë se ai ka “gjithçka” që i nevojitet për të qenë një yll.

Fallon u pajtua me Mbretëreshën e Pop-it, duke thënë: “Ai e ka “atë”. Ai ka magji. Ai është qesharak, ai është simpatik, ai është atletik, ai është një tip i bukur”.

Gjatë së njëjtës intervistë, krijuesja e hitit zbuloi momentin kur besonte se karriera e saj kishte “mbaruar” pasi aksidentalisht ndezi turmën gjatë performancës së saj “Like a Virgin” në MTV Video Music Awards të parë në 1984.

Sipas Madge, pasi stiletoja e saj i rrëshqiti në skenë, ajo u zhyt për ta kapur atë – duke rrokullisur aksidentalisht fustanin e saj dhe duke ekspozuar të pasmet e saj para audiencës.

“Ishin ditët kur nuk duhej të tregoje të pasmet për të pasur karrierë”, tha këngëtarja me shaka. “Tani është e kundërta”.

Edhe pse përfaqësuesit e saj menduan se karriera e saj do të rrëzohej pas incidentit, superylli vazhdoi të bëhej një nga artistet femra më të shitura të të gjitha kohërave.