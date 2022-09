Nga 250, deri në 1500 euro për personat në nevojë! Greqia merr masa drastike për përballimin e krizës energjetike

Qeveria greke ka ndërmarrë një seri masash për qytetarët në mënyrë që të përballojnë krizën.









Shuma e masave emergjente të paralajmëruara nga kryeministri gjatë fjalës së tij shkon në 5.5 miliardë euro. Duke njoftuar masat financiare të qeverisë, Kyriakos Mitsotakis tha se 2,300,000 qytetarë në nevojë do të marrin ndihmë financiare prej 250 eurosh duke nisur nga dhjetori.

Në të njëjtën kohë, shtesa për strehim studentor shkon nga 1000 në 1500 euro.

Lidhur me krizën energjetike, kryeministri tha se në tetor do të shpallen stimuj dhe dekurajues për kursimin e energjisë, ndërsa do të ketë sigurim për amvisëritë me gaz.

Çfarë përfitojnë qytetarët grekë

– 250 euro kompensim për pensionistët e të papunë

– Një pagesë shtesë për përfituesit e bonusit të fëmijëve

– Shtesa për strehim për studentët rritet në 1500 euro, nga 1000 euro – Për ata që jetojnë së bashku, shtesa shkon në 2000 euro për person.

– Kompensimi për ngrohje do të arrijë në 300 milionë euro nga 174 milionë euro – po zgjerohen për të përfshirë 1.3 milionë familje.

– Ata që konsumojnë naftë në vend të energjisë elektrike, për herë të parë do të dyfishohet kompensimi

– Masa për uljen e kostove të ngrohjes për të gjithë konsumatorët

– Subvencionimi urgjent për fermerët 60 milionë euro si mbrojtje ndaj kostos së plehrave – 50,000 blegtorë do të marrin 89 milionë euro për ushqimin e kafshëve.

– Përfituesit e ndërrimit të pajisjes rriten në 200,000 me 140 milionë euro nga PDE.

– Rrjeti do të marrë energji nga konsumatorët individualë

– Do të financojmë fotovoltaikë individualë në shtëpi dhe biznese që ata të konsumojnë energjinë e tyre

– Stimuj shtesë për zgjatjen e sezonit turistik duke zgjeruar turizmin për të gjithë me 600,000 përfitues të rinj

– Ekzaminimi i pagave të Forcave të Armatosura të të regjistruarve afatgjatë

– 40% zbritje në kontributet e sigurimit për punonjësit e rinj

– Bizneset që bëjnë punësime të reja nuk do të paguajnë tarifë referimi.