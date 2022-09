Organizuan sulmin masiv kibernetik ndaj Shqipërisë/ Publikohen FOTOT e hackerave iranianë të dyshuar!

Iran International ka publikuar fotot e personazheve kryesorë iranianë që zhvillojnë sulme kibernetike globale, të cilët janë të lidhur me agjenci të ndryshme të inteligjencës qeveritare në Teheran. Sipas Iran International, rasti më i fundit i një sulmi kibernetik shkatërrues që i atribuohet operativëve të inteligjencës iraniane, ishte një ndërhyrje e hakerave në sistemet kompjuterike të qeverisë shqiptare që filloi që në vitin 2021 dhe përfundoi me një ndërprerje masive në korrik, sipas hetimeve të sigurisë të Microsoft.









Informacioni u vodh dhe shërbimet publike u ndërprenë nga hakerat iranianë, sepse Shqipëria strehon një grup opozitar. Javën e kaluar, Shqipëria ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Iranin dhe dëboi diplomatët e saj. “Forcat e saj të sigurisë hynë në kompleksin e ambasadës duke kërkuar prova”, -shkruan Iran International.

Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj ministrisë së inteligjencës të Iranit dhe ministrit të saj. NATO shprehu gjithashtu mbështetje për shtetin e saj anëtar, Shqipërinë.

Sipas informacionit të marrë nga firma e sigurisë kibernetike Backdoor, kreu i luftës kibernetike të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) është një person i identifikuar si Hamidreza Lashkarian (Lashgarian) 61-vjeçar, me banim në Teheran, një pedagog universiteti. Ai ka një histori të përfshirjes në operacione të ndryshme të inteligjencës së IRGC-së kundër lundrimit komercial dhe aktiviteteve të tjera klandestine.

Hamidreza Lashkarian (Lashgarian)

Vitin e kaluar, një grup i quajtur Sayyad Project kishte shënjestruar aeroportin e kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranën. Një grup kibernetik anti-Iran i quajtur Lab Dookhtegan ose Read My Lips, zbuloi identitetin e personit që drejtonte sulmin kibernetik si Mohammad-Bagher Shirinkar. Iran International ka marrë foton e tij nga Backdoor dhe pseudonimi i tij është Mojtaba Tehrani, i vendosur nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara për lidhjen e tij me IRGC.

Mohammad Bagher Shirinkar

Vëllai i tij Mhammad-Hossein Shirinkar, është gjithashtu një nga aktorët kryesorë në grupin Sayyad. Ai thuhet se është kreu i Inspektoratit të Inteligjencës së IRGC, sipas Lab Dookhtegan.

Mhammad-Hossein Shirinkar

Një operator tjetër është Mehdi Hashemi Tughraljardi, i cili është kunati i vëllezërve Shirinkar. Ai, gjithashtu, është i sanksionuar nga SHBA.

Mehdi Hashemi Tughraljardi

Hetimi i Microsoft nxori një përfundim të qartë në lidhje me sulmet kibernetike ndaj infrastrukturës publike dixhitale shqiptare. “Microsoft vlerësoi me besim të lartë se më 15 korrik 2022, aktorë të sponsorizuar nga qeveria iraniane, kryen një sulm kibernetik shkatërrues kundër qeverisë shqiptare, duke prishur faqet e internetit të qeverisë dhe shërbimet publike”, duke shtuar se inteligjenca e sigurisë Microsoft vlerëson se një aktor i veçantë i sponsorizuar nga shteti iranian zbuloi informacione të ndjeshme që ishin ekfiltruar muaj më parë përmes faqeve të ndryshme të internetit dhe mediave sociale.

“Microsoft vlerësoi me besim të moderuar se aktorët e përfshirë në marrjen e aksesit fillestar dhe ekfiltrimit të të dhënave në sulm janë të lidhur me EUROPIUM, i cili ka qenë i lidhur publikisht me Ministrinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Iranit (MOIS),” tha Microsoft. Sipas Microsoft, sulmuesit u vëzhguan që vepronin jashtë Iranit dhe përdorën mjete dhe një kod fshirëse të përdorur më parë nga sulmues të tjerë të njohur iranianë. Iranintl