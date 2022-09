FOTO/ Përplasje midis prindërve dhe drejtoreshës së shkollës “Kongresi i Lushnjës” në Tiranë, ndërhyn policia!

Një ngjarje e paprecedentë është regjistruar këtë nisje të vitit të ri shkollor 2022-2023 në kryeqytet, ku prindërit e disa nxënësve janë përplasur me drejtoreshën e shkollës.

Përplasja ka ndodhur në ambientet e shkollës “Kongresi i Lushnjës”, në Tiranë, ku ka ndërhyrë edhe policia për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës, bën me dije LSA, e cila ka siguruar edhe pamje nga vendngjara pas konfliktit.

Konflikti mes prindërve dhe drejtoreshës ka ardhur si pasojë e ngarkesës dhe ndërrimit të orareve të mësimdhënies.

Kjo e hënë ka shënuar edhe nisjen e vitit të ri shkollor parauniversitar për nxënësit e vendit tonë. Figura të jetës politike kanë shprehur urimet për nxënësit me këtë rast.

Ndër figurat politike që u kanë uruar shumë suksese nxënësve ka qenë edhe Presidenti i vendit Bajram Begaj, i cili ka shpërndarë një mesazh urimi në rrjetet sociale.

Ndër të tjera ai thotë se duhet t’i shndërrojmë bankat e shkollës në instrumentin që do t’i formësojë fëmijët e sotëm në qytetarë të përgjegjshëm të së nesërmes evropiane.

“Iu uroj nxënësve dhe arsimtarëve në të gjithë një vit të mbarë shkollor. T’i shndërrojmë bankat e shkollës në instrumentin që do t’i formësojë fëmijët e sotëm në qytetarë të përgjegjshëm të së nesërmes evropiane. Suksese në rrugëtimin e përbashkët drejt dijes!”, shkroi ai në Tëitter.

Ndërkohë, ditën e sotme është mbajtur edhe Kongresi Kombëtar i Arsimit. Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka marrë pjesë, dhe gjatë fjalës së saj ka garantuar mbështetjen e SHBA-ve.

Kim tha se mbështetja ndaj arsimit është po aq e rëndësishme sa mbështetja ndaj Reformës në Drejtësi dhe luftës ndaj korrupsionit, ndërsa shtoi se Shqipëria ka një të ardhme të jashtëzakonshme.

“Shqipëria është në një pikë kritike. 31 vite nga fundi i komunizmit. Është një botë e ndryshme, nxënësit janë të ndryshëm, një e ardhme që duhet të jetë ndryshe. 31 vite më parë askush nuk e kishte menduar Shqipërinë në NATO, dhe sotju uleni krah SHAB-ve dhe vendeve të tjera duke diskutuar për çështjet më të rëndësishme në botë. Dhe vetëm një muaj më parë ju hapët nëgociatat për vendin tuaj të drejtë në BE. Arsimi do të jetë kyç sa përparim do të bëni. Mëbshtetja jonë është e rëndësihme edhe për ne, sepse duam t’ju shohim në Europë dhe mbështetja për arsimin është po aq e rëndësihme sa mbështetja për reformën në drejtësi apo luftën kundër korrupsionit.

Në 31 vite shqiptarët dhe amerikanët kanë marrë pjesë në disa shkëmbime. Më e rëndësishme, vijnë këtu dhe shohin që Shqiëpria ka një të ardhme të jashtëzakonshme dhe studentët kanë një të ardhme të shkëlqyer.

Këto hapa kanë qenë të rëndësishme për sistemin arsimor të Shqiëprisë, për të ardhmen tuaj. Do shihni më shumë studiues dhe specialistë amerikanë që do të vijnë këtë vit”, tha Kim.