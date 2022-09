Qeveria hungareze do të urdhërojë uljen me 25% të përdorimit të gazit në institucionet publike

Ekzekutivi hungarez do të urdhërojë një reduktim 25% të përdorimit të gazit në institucionet publike dhe do të mbështesë mbajtjen e temperaturave në 18 gradë Celsius në dimër, me përjashtim të spitaleve dhe institucioneve të kujdesit rezidencial, njoftoi qeveria të enjten.









Është e qartë se situata energjetike dhe ekonomike është e vështirë në të gjithë Evropën, gjë që ka çuar në një krizë financiare, tha në një konferencë qeveritare Gergely Gulyás, shefi i kabinetit të kryeministrit, transmeton Telex.

Në dritën e kësaj, konsumi i gazit në institucionet publike në Hungari duhet të reduktohet me një të katërtën.

Qeveria është e përkushtuar të ndihmojë institucionet sociale me kostot e tyre të shërbimeve, nëse është e nevojshme, por “përgjegjësia parësore i takon organit mbajtës”, tha Gulyás.

Disa qeveri vendore nga i gjithë vendi kanë sinjalizuar kohët e fundit se me shpenzimet e tyre të shërbimeve komunale që ka gjasa të rriten ndjeshëm, ato mund të përballen me vendime të vështira dhe madje edhe me falimentim.

Ndërsa negociatat janë në vazhdim, qëllimi është që të gjithë të sigurojnë fondet shtesë të nevojshme për të mbuluar vetë faturat e energjisë, sipas Gulyás.

Ministrat do të kenë tani dy javë për të përpunuar se si të arrijnë reduktimin në zonat e tyre.

Ekzekutivi nuk mbështet rritjen e punës nga shtëpia, por është në favor të uljes së ngrohjes në 18 gradë, për shembull, tha Gulyás, duke shtuar se nuk ishte vendosur ende nëse ky kufi i temperaturës do të zbatohej për shkollat ​​publike.

“18 gradë është një rrezik për shëndetin për punëtorët e ulur dhe ata që bëjnë punë intelektuale”, tha Péterné Boros, kreu i Unionit Hungarez të Nëpunësve Civilë, Nëpunësve Publikë dhe Punëtorëve të Shërbimit Publik (MKKSZ) për Hvg.hu në reagim ndaj njoftimit të qeverisë.