Turqia paralajmëron Greqinë: Mblidhni mendjen, ejani në vete, mos u bëni instrumente të të tjerëve

Të hënën në mëngjes (12/09), Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlüt Çavuşoğlu, bëri kërcënime të drejtpërdrejta kundër Greqisë , duke vazhduar rrugën e shtruar nga Rexhep Tajip Erdogan, duke akuzuar Greqinë për “gërricje”. “Megjithëse themi se të drejtat e fqinjëve duhen respektuar në të dy anët e Egjeut, grekët vazhdojnë të gërvishtin veten. Nëse filloni një aventurë në emër të të tjerëve, do të vuani pasojat siç ka ndodhur në të kaluarën. Ky është një paralajmërim për Greqinë”, tha Ministri i Jashtëm turk.









Duke folur në një aktivitet në provincën e Haimanës, Cavusoglu vazhdoi me të njëjtin ton sfidues, duke thënë si më poshtë: “951 vjet më parë me betejën e Mazikert, ne e bëmë Anadollin atdheun tonë. Kjo është fryma që mbrojti atdheun për 100 vjet, e njëjta frymë vlen edhe sot. Kështu që mblidhni mendjen tuaj dhe mblidheni veten së bashku. Ne i drejtohemi kryesisht Greqisë. Mos u bëni instrumente të të tjerëve, mos vazhdoni sfidat. Sepse miqësia e Turqisë është e mirë, por armiqësia e saj është tragjike’.

“Mbajeni parasysh këtë”, përfundoi Mevlut Çavusoglu në referencën e tij provokuese për Greqinë.

Kjo është deklarata e parë publike e një zyrtari turk pas mesazheve që Kyriakos Mitsotakis dërgoi në Turqi gjatë pranisë së tij në TIF gjatë fundjavës. Kyriakos Mitsotakis i quajti “të papranueshme” deklaratat e fundit të Rexhep Tajip Erdogan, duke shtuar se “agresioni i vazhdueshëm i të gjithë establishmentit politik turk është jashtëzakonisht problematik”.

“E kuptoj pse para zgjedhjeve fokusohen te nacionalizmi. Ata e kanë gabim, po helmojnë shoqërinë turke dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Nuk do të ndjekim Turqinë dhe zotin Erdogan në breshërinë e deklaratave provokuese. Do të ishte e papërgjegjshme dhe jashtë karakterit për mua. Ne do të japim përgjigje të qarta dhe do të theksojmë ndërkombëtarisht deformimin që Turqia po përpiqet të rrisë tensionin dhe të tregojë se Greqia është përgjegjëse ” , shtoi kryeministri.

“Ishujt grekë nuk janë kërcënim për Turqinë. E kundërta është e vërtetë. Turqia kërcënon ishujt”, theksoi ai dhe shtoi me kuptim se “ne do të vazhdojmë të pajisim forcat e armatosura dhe të përpiqemi të mbajmë kanale të hapura me Turqinë. Nuk jam unë ai që hodhi në erë urat e komunikimit me shtetin fqinj. E thashë edhe zgjedhën e Erdoganit për komunikim. Jam i hapur për ta takuar. Ai nuk dëshiron të flasë me mua. Unë i kam dëgjuar këto më parë dhe jemi takuar dhe mendoj se do të ndodhë në të ardhmen. Ka mundësi. Është në Pragë takimi i parë i komunitetit politik evropian në të cilin ka gjasa të ftohet Turqia dhe unë nuk do ta kisha problem”.

Në përgjigje të një pyetjeje tjetër, Kyriakos Mitsotakis komentoi mundësinë që kriza të përshkallëzohet në një luftë me Turqinë: “Nuk mund ta konceptoj një konflikt midis Turqisë dhe Greqisë me Turqinë që sulmon në kurriz të sovranitetit kombëtar grek. Nuk mendoj se mund të ndodhë. Dhe nëse kjo do të ndodhte, Turqia do të merrte një përgjigje që do të ishte absolutisht katalitike. Besoj se Turqia e di shumë mirë këtë. Ai e njeh përshtatshmërinë e forcave të armatosura greke dhe shkallën e gatishmërisë së tyre’.