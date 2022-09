Yuri Kim: SHBA ju mbështet të përmirësoni sistemin arsimor, që të rinjtë t’ja dalin mbanë në Shqipëri

Ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, në kongresin kombëtar të arsimit në Tiranë, tha se SHBA do vijojë mbështetjen për të rinjtë, për të përmirësuar sistemin arsimor që shqiptarët të japin ndikimin dhe me të mirën në vendin e tyre.









“Si mik e partnerë juaji SHBA do vazhdojnë t’ju mbështesin ndërsa përmirësoni sistemin tuaj arsimor në Shqipëri, shpresoj që mos humbisni kurrë nga syte vetë studentët që na folën këtë mëngjes, kjo është detyra jonë ndaj tyre, të përmirësojmë sistemin arsimor këtu, t’u japim mundësinë më të mirë që kanë, për t’ja dalë mbanë këtu në Shqipëri, për t’i dhënë aftësitë më të mira qe kanë për të sjellë ndikim këtu në Shqipëri, Evropë dhe botë”, theksoi diplomatja amerikane.

Fjala e Yuri Kim

“Doja të thoja që ditën e parë të shkollës jo të gjithë mund të bëhemi mësues por të gjithë kemi qenë studentë e nxënës, uroj e falëndëroj mësuesit ndërsa fillon viti i ri shkollor. Ky do jetë një vit i shkëlqyer. Një muaj më parë hapët zyrtarisht negociatat, për t’u bërë anëtar i BE, për të marrë vendin tuaj të drejtë si një vend anëtar me të drejta të plota e SHBA mbështeten në këtë. Arsimimi do jetë kyc se sa shpejt do lëvizni e sa përparim do bëni.

Mbështetja jonë është e rëndësishme për ne gjithashtu se politika jonë është duam t’ju shohim tërësisht të integruar në Evropë dhe mbështetje për politikën tuaj arsimore është po aq e rëndësishme për ne sa është mbështetja jonë për reformën në drejtësi e luftën kundër korrupsionit.

Do të shihni më shumë studiues e specialistë amerikanë që do vijnë këtë vit, ata do vendosen në uninversitetet shqiptare në Tiranë, Gjirokastër e Durrës e do lidhen me shqiptarët anembanë vendit për të ndihmuar në arritjen e objektivave, ndërkombëtarizimin e unversitetit dhe trajnim për mësuesit e gjuhës angleze.

Shqipëria ka mikpritur vullnetare që kanë zotëruar gjuhën shqipe dicka që unë nuk do ia dal mbanë se është vërtet e pamundur.

