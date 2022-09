Angelina Jolie ia dha vetë fotot me Brad Pitt gazetarëve, kur ai ishte akoma i martuar me Jenifer Aniston

Angelina Jolie e ka fituar me meritë titullin e “burrit të ndarë”, siç tregon bashkëthemeluesja e revistës Rolling Stone. Në vitin 2005, raportimet që e donin aktoren në një lidhje me Brad Pitt, ndërkohë që ai ishte i martuar me Jennifer Aniston , ranë si një “bombë” në botën artistike, pasi askush nuk e priste një “gabim” të tillë nga ylli.









Në kujtimet e tij, të titulluara “Like a Rolling Stone” të publikuar sot, e martë, 13 shtator, Jan Wehner tregon se vetë Jolie qëndronte pas rrjedhjes së fotove të para të Jolie me Pitt.

Më konkretisht, ai përmend se gjatë kohës që ishte pronar i US Weekly, në vitin 2005, një fotograf me të cilin punonte mori një bakshish të madh nga Angelina Jolie për të publikuar foto të saj dhe Brad Pitt në “takimin e tyre të parë sekret”.

Siç tregon më vonë, aktorja i ka dhënë fotografit të gjitha detajet rreth resortit që ka qëndruar me Pitt në bregdetin kenian, ndërsa ai ishte ende i martuar me Jennifer Aniston. Madje, ajo e ka informuar për kohën e saktë që të dy do të shkonin në plazh, për të bërë foton perfekte.

“Ai mori informacione se Jolie ishte në një vendpushim në brigjet e Afrikës në një udhëtim sekret me Brad Pitt të martuar në atë kohë. Ne e morëm foton të parët, ishte debutimi i Brangelinës”, shkruan Wehner.

Çifti u njohën në xhirimet e filmit “Mr and Mrs Smith” dhe thashethemet e para se i donin bashkë u qarkulluan shumë shpejt. Në janar 2005, Jennifer Aniston dhe Brad Pitt njoftuan ndarjen e tyre, duke justifikuar “orar i ngarkuar ‘ dhe ‘dallime të pakalueshme ‘.

Asgjë nuk u konfirmua për marrëdhënien e tij me Jolie derisa fotot e diskutueshme u publikuan në US Weekly në maj 2005.

Menjëherë pas ndarjes së çiftit, shoqja e mirë e Aniston-it dhe bashkë-ylli i filmit Friends, Courteney Cox, tha në një intervistë se aktori i kishte thënë asaj për tërheqjen e tij ndaj Jolie.

“Unë nuk mendoj se ata filluan një marrëdhënie fizike ndërsa luanin së bashku, por mendoj se ai ishte i tërhequr pas saj”, tha ajo për Vanity Fair, duke shtuar: “Kishte një lidhje dhe ai ishte i sinqertë me Jen për këtë. Në shumicën e rasteve, kur njerëzit tërhiqen nga njerëzit e tjerë, ata nuk e thonë atë. Të paktën ai ishte i sinqertë. Ishte një atraksion, të cilin ai e luftoi për një kohë”.

Një artikull i Guardian zbulon se Jolie nuk ishte e vetmja që ndoqi këtë taktikë. Siç ka shkruar fotografi paparac, Aaron Parfitt, ai vlerëson se 8% e shkrepjeve që janë publikuar janë “sistuar” nga vetë personazhet e famshëm.

