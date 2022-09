E tmerrshme! Makina shtyp mizorisht personin me aftësi të kufizuara, si është gjendja e tij

Një adoleshent nga Teksasi është arrestuar pasi dyshohet se u kap në një video tronditëse duke shtypur një burrë me aftësi të kufizuara dhe më pas duke u larguar pa e ndihmuar.









Pablo Antonio Avila-Banagas, 17 vjeç, u burgos në burgun e Qarkut Travis të premten me akuza që përfshijnë mosndalimin dhe dhënien e ndihmës, lëndimin e një personi me aftësi të kufizuara dhe mbajtjen e paligjshme të një arme zjarri.

Departamenti i Policisë së Austin publikoi pamjet e vëzhgimit të incidentit, i cili ndodhi pak para orës 10 të mëngjesit të 3 shtatorit në një parking në bulevardin North Lamar.

Në pamjet, një burrë në një karrige me rrota elektrike mund të shihet duke kaluar ngadalë në parking. Kur një kamion i bardhë futet me shpejtësi në kornizë, njeriu mund të shihet duke bërë me dorë shoferin që të ngadalësojë shpejtësinë përpara se të goditet dhe të tërhiqet zvarrë në rrugën kryesore.

Edhe pse drejtuesi i kamionit të bardhë u largua me shpejtësi, një kamion i Departamentit të Zjarrfikësve në Austin pa aksidentin dhe u ndal menjëherë për të dhënë ndihmën. Viktima është transportuar nga EMS me lëndime në rrezik për jetën.

Policia thotë se hetimet vazhdojnë.