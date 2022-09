Kostot ekonomike të sigurisë kombëtare

Nga Andrew Sheng & Xiao Geng* -Duke prishur sferat e ndërlidhura ekonomike, sociale dhe gjeopolitike të botës, kriza e COVID-19 nxorri zbuluar se të brishta dhe të pabarabarta janë në të vërtetë institucionet që i qeverisin ato. Ajo tregoi gjithashtu se sa e vështirë është të trajtohet brishtësia dhe pabarazia sistematike mes kërcënimeve të përshkallëzuara të sigurisë kombëtare.









Në vitin 2007, Dani Rodrik i Harvardit propozoi një “teoremë të pamundësisë” për ekonominë globale, sipas së cilës demokracia, sovraniteti kombëtar dhe integrimi ekonomik global janë thelbësisht të papajtueshëm. “Ne mund të kombinojmë çdo dy nga të tre, por kurrë nuk i kemi të treja njëkohësisht dhe plotësisht.”

Për të parë se si politikat sociale, ekonomike dhe të sigurisë kombëtare janë ngatërruar në këtë trilemë, merrni parasysh përvojën e Hong Kongut. Që nga sundimi kolonial britanik, një politikë e “mosndërhyrjes pozitive” ka mundësuar rritjen ekonomike të qytetit. Administratorët kolonialë të Hong Kongut ishin tw bindur se në një treg relativisht të vogël, sektori i prodhimit dhe vëllimi i tregtisë të përkushtuar ndaj hapjes, në vend të një strategjie të synuar zhvillimi, ishte rruga më e sigurt drejt prosperitetit.

Ata kishin të drejtë. Sot, Hong Kongu zotëron një nga portet më të ngarkuara në botë dhe prej kohësh i ka lejuar kapitalit, informacionit dhe njerëzve të lëvizin lirshëm. Tarifat pothuajse zero dhe taksat ultra të ulëta kanë mundësuar që qyteti të bëhet një qendër financiare globale dhe një nga tregjet më të mëdha në botë për financimin e kapitalit dhe borxhit.

Megjithatë, si në ekonomitë e përparuara, bumi ekonomik i nxitur nga globalizimi maskoi problemet e thelluara sociale. Ndërsa prodhimi u zhvendos në Kinën kontinentale, shumë vende pune u humbën, si në punëtori ashtu edhe në administratë.

Rezultati ishte një zbrazje e klasës së mesme. Sot, koeficienti Gini i territorit – në të cilin 0 (zero) përfaqëson barazinë maksimale dhe 1 (një) përfaqëson pabarazinë maksimale – qëndron në 0.539, krahasuar me 0.411 në Shtetet e Bashkuara (më i larti midis vendeve kryesore të zhvilluara).

Ishte një kohë kur qasja ekonomike jo-ndërhyrëse e Hong Kongut u shoqërua nga një politikë sociale e ngjashme. Por trazirat e vitit 1967 – një mosmarrëveshje pune që u shndërrua në demonstrata në shkallë të gjerë kundër sundimit britanik – e detyruan qeverinë të ndërtojë banesa publike me kosto të ulët për të lehtësuar pakënaqësinë e punëtorëve. Sidoqoftë, qasja ishte e gabuar. Sot, gati 45% e banorëve të Hong Kongut jetojnë në banesa publike me qira ose të subvencionuara. Në Kinë, përkundrazi, 90% e familjeve zotërojnë të paktën një shtëpi.

Trajtimi i këtyre problemeve sociale nuk do të jetë i lehtë, jo vetëm për shkak të rritjes së rreziqeve të sigurisë kombëtare. Zhvillimi ekonomik i Hong Kongut u mundësua nga kostot pothuajse zero të sigurisë kombëtare – një nënprodukt i angazhimit paqësor kino-amerikan. Kjo filloi të ndryshojë me sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, të cilat nxorën në pah asimetrinë midis armëve me kosto të ulët dhe mbrojtjeve antiterroriste me kosto të lartë – dhe gjithsesi nevojën për të zbatuar mbrojtje të tilla.

Rreziqet e paraqitura nga përhapja më e fundit e teknologjive dixhitale karakterizohen nga një asimetri e ngjashme. Sulmet kibernetike janë të lira për t’u montuar, por ato mund të rrëzojnë të gjithë sistemet financiare, të informacionit ose të mbrojtjes.

Siç sygjeron trilema e Rodrikut, rreziqe të tilla i detyrojnë qeveritë të bëjnë shkëmbime. Shqetësimet e sigurisë kombëtare duhet të formojnë politikën ekonomike. Por rezultati nuk mund të garanatojë domosdoshmërisht edhe burimet e nevojshme për të adresuar pabarazitë sociale.

Kur politika ekonomike nuk arrin të japë barazi të arsyeshme sociale – e reflektuar, për shembull, në pronësinë e gjerë të shtëpive dhe punë cilësore – rriten rreziqet e sigurisë së brendshme.

Dhe, me të vërtetë, në Hong Kong, si në SHBA dhe demokraci të tjera, shumë punëtorë dhe të rinj kanë refuzuar establishmentin politik, kanë përqafuar ideologjitë lokale dhe populiste dhe kanë protestuar kundër institucioneve shtetërore. Tendenca të tilla shpesh çojnë në kaos dhe dhunë, duke kërkuar veprime të ashpra për të rivendosur rendin.

Sfida është edhe më e ndërlikuar për Hong Kongun, për shkak të pozicionit të tij si një portë financiare midis Kinës dhe një SHBA gjithnjë e më armiqësore. Siç ka vënë në dukje Rodrik, rivaliteti kino-amerikan është formësuar kryesisht nga shqetësimet e sigurisë kombëtare, deri në pikën që ekonomia rrezikohet të bëhet “peng” i gjeopolitikës ose, më keq, të përforcojë dhe përforcojë rivalitetin strategjik.

“Armatimi” i financave nga Amerika e ilustron këtë rrezik. Që kur filloi e ashtuquajtura Lufta kundër Terrorit, SHBA-ja ka përdorur sektorin privat dhe bankat për të izoluar aktorë të veçantë nga sistemi financiar ndërkombëtar. Në vitet e fundit, SHBA-ja është mbështetur aq gjerësisht në sanksionet dytësore sa që edhe Franca dhe Gjermania kanë menduar se si të anashkalojnë dominimin e saj financiar, duke përfshirë krijimin e një sistemi alternativ pagesash globale ose një fondi evropian që mund të lejojë vazhdimin e tregtisë edhe pse SHBA ka sanksione me vende të tjera.

Ndërsa SHBA-ja ka vendosur sanksione financiare ndaj një numri në rritje të ndërmarrjeve dhe individëve kinezë, Kina është shqetësuar se Hong Kongu mund të shërbejë si një lloj kali i Trojës, të cilin SHBA-ja mund ta përdorë për të destabilizuar politikën e Kinës, duke përfshirë nismat e saj të sigurisë kombëtare. Në fund të fundit, strategjia e sigurisë kombëtare të SHBA-së synon në mënyrë eksplicite jo vetëm të mbrojë amerikanët dhe mënyrën e tyre të jetesës, por edhe të avancojë “influencën amerikane në botë”.

Frika e Kinës mund të realizohet. SHBA miratoi së fundmi Aktin e Autonomisë së Hong Kongut, i cili lejon vendosjen e sanksioneve “në lidhje me personat e huaj të përfshirë në gërryerjen e disa detyrimeve të Kinës në lidhje me Hong Kongun dhe për qëllime të tjera”. Me fjalë të tjera, SHBA po përdor sistemin financiar për të ndëshkuar zyrtarët kinezë të përfshirë në ligjin e ri të sigurisë të vendosur në Hong Kong.

Administrata e Presidentit të SHBA Donald Trump konsideroi gjithashtu minimin e lidhjes së monedhës së Hong Kongut me dollarin amerikan. Për fat të mirë, udhëheqësit amerikanë menduan më mirë për këtë ide, sepse, duke pasur parasysh pozicionin e Hong Kongut si qendra e katërt më e madhe e tregtimit të këmbimit valutor në botë, ai mund të kërcënojë të gjithë sistemin e pagesave në dollarë amerikanë.

Por ky vendim është një rehati e vogël, duke pasur parasysh trajektoren e rivalitetit SHBA-Kinë. Theksi në rritje mbi sigurinë kombëtare do të dëmtojë më tej tregtinë dhe investimet globale, duke lënë më pak burime për të financuar politikat sociale, për të adresuar pabarazinë dhe për të trajtuar ndryshimet klimatike. Kjo është një tragjedi globale e përbashkët për të gjithë dhe nuk ka asnjë garanci se njohja e saj do të ndryshojë rezultatin./Project Syndicate

*Andrew Sheng is a distinguished fellow at the Asia Global Institute at the University of Hong Kong; Xiao Geng is president of the Hong Kong Institution for International Finance