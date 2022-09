“Kur do e pimë një birrë”/ Reagimi mahnitës i mbretit Charles ndaj një fansi që i kërkonte një birrë

Mbreti Charles po bëhet viral në internet pasi dha një përgjigje qesharake të zgjuar ndaj të cilit i kërkuan një birrë.









“Është diçka për të cilën mund të flas për pjesën tjetër të jetës sime”, tha Daniel Walker, 36 vjeç, për Jam Press për shkëmbimin legjendar.

Videoja u filmua në korrik, kur Charles ishte ende princ, por ka grumbulluar afro 8.6 milionë shikime pasi mbreti u ngjit në fron javën e kaluar pas vdekjes së nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth II.

Walker tha se momenti ndodhi pasi ai propozoi Charles për një pije në ceremoninë e hapjes së Lojërave të Commonwealth më 28 korrik.

“Unë kisha mbaruar vetëm punën dhe po ecja për të takuar shokët e mi për një pije, ku po merresha me biznesin tim – derisa papritmas e pashë atë”, tha vendasi nga Birmingham, duke krijuar skenën. “Mendova, nëse do të shkoj për një pinte, ndoshta do ta pyes nëse do edhe ai një të tillë”.

Klipi shoqërues prej 14 sekondash, i filmuar nga kalimtari Andrew Gould, tregon Charles duke bërë me dorë turmës kur Walker papritmas shprehet: “Charles, a dëshiron të shkosh për një birrë?”

“Çfarë?” Përgjigjet mbreti duke u dukur paksa të hutuar. Walker pastaj përsërit pyetjen e tij jokonvencionale, pas së cilës sytë e princit shkëlqejnë dhe ai përgjigjet “Ku?”

Momenti i pashkruar bëri që turma, përfshirë mbretërinë, të shpërthente në të qeshura, ku Charles thotë: “Do të duhet të rekomandosh diku”.

Walker u befasua që princi do t’i përgjigjej një propozimi të tillë joortodoks. “Mendoj se ai mendoi se po turpërohej në fillim, pasi unë bërtisja emrin e tij dhe unë jam mjaft i gjatë, kështu që përgjigja fillestare ishte paksa e vrazhdë, “kujton britaniku. “Por pasi e përsërita veten, nuk mund ta besoja pasi nuk mendoja se ai do të më përgjigjej”.

Dhe takimi mbretëror i Walker thuhet se nuk mbaroi këtu. Tifozja pohoi se detajet e sigurisë së Charles i thanë atij të priste pasi familja mbretërore donte ta takonte.

“Ai ishte gati të largohej, por më pas më pa dhe më shtriu dorën përpara se të më pyeste se çfarë bëja si punë”, tregoi punonjësi i marketingut digjital. “Ai komentoi se isha një “djalosh i duhur Brummie” [zhargon britanik për dikë nga Birmingham] dhe më uroi gjithë të mirat.”

Walker tha se shkëmbimi e bëri atë të pëlqente Charles “edhe më shumë sepse pashë anën e tij njerëzore”.

“Njerëzit nuk i shohin të gjitha gjërat e mira që ai ka bërë, pasi ata janë gjithmonë në kërkim të negativit – por unë kam shumë respekt për të”, tha fansi në ekstazë, i cili shpreson se Charles do ta respektojë ftesën e tij në e ardhmja.

“Shpresoj se ai është ende i gatshëm për atë pije, pasi do të ishte e pabesueshme,” tha ai. “Mund të jetë edhe kënaqësia ime, si një fat i mirë në punën e tij të re”.

Ndërsa është ende e paqartë nëse Charles është në të vërtetë një mbret me të cilin mund të pini një birrë, takimi me siguri fitoi fansat e monarkut në TikTok. Shumë menduan se replika e tij vërtetoi se monarku i njohur më parë si “princi i përkëdhelur” – për shkak të kërkesave të tij qesharake të supozuara mbretërore – ishte një njeri i popullit.

“Mbreti i ardhshëm ka kohë për njerëzit,” tha një mbështetës i digjitalit, ndërsa një tjetër bërtiti, “i pëlqen të shoh njëfarë humaniteti tek ai, shumë i mirë për t’u parë”.

“Ai po më fiton mua…” deklaroi një tjetër fanse e sapogjetur.

Dhe kjo me sa duket nuk ishte një rast i vetëm. Komentues të tjerë kujtuan se kishin shkëmbime të ngjashme jozyrtare me monarkun me një që përshkruante: “Me fat që e kam takuar atë dy herë dhe privatisht ai është kaq me këmbë në tokë dhe qesharak”.

“Ai është vërtet qesharak! E takova kur isha 17 vjeç dhe e pyeta nëse mund të martohesha me një nga djemtë e tij. Ai tha “zgjidhni”, pohoi një përdorues.

“Ai ka të njëjtin sens humori si nëna e tij,” shkroi një tjetër, duke iu referuar zgjuarsisë legjendare të mbretëreshës së ndjerë.

Në të vërtetë, sovranja e ndjerë në mënyrë të famshme shfaqi aftësi të jashtëzakonshme të përmirësimit gjatë mbretërimit të saj.