Mbretëresha Elizabeth: Will do të vuloset dhe do të mbahet në një kasafortë për të paktën 90 vjet

Testamenti i Mbretëreshës Elizabeth, nëse do të mund të shihej nga publiku, do të jepte një pamje të rrallë të pasurisë së monarkisë, por ndryshe nga ato të qytetarëve të zakonshëm britanikë, ajo do të vuloset dhe do të mbahet në një kasafortë për të paktën 90 vjet.









Praktika, e vulosjes së testamenteve të anëtarëve të familjes mbretërore, daton në vitin 1910 dhe filloi me princin Françesku kryesisht të panjohur. Testamenti i tij është një nga rreth 30 që mbahen në një vend të pazbuluar në Londër, nën mbikëqyrjen e një gjyqtari.

Tradicionalisht, pas vdekjes së një anëtari të familjes mbretërore, ekzekutuesi i testamentit i drejtohet Gjykatës Familjare të Gjykatës së Lartë në Londër, duke kërkuar vulosjen e tij. Gjyqtarët gjithmonë kanë dhënë miratimin e tyre.

Detajet ishin praktikisht të panjohura deri në vdekjen në prill 2021 të Princit Philip, bashkëshortit të Mbretëreshës. Gjyqtari Andrew McFarlane u caktua më pas të shqyrtonte kërkesën për vulosjen e testamentit. Gjyqtari pranoi kërkesën, por vendosi ta bëjë publik vendimin e tij në mënyrë që publiku të dijë se çfarë po ndodhte dhe pse. “Shkalla e publicitetit që do të sillte botimi do të ishte shumë e gjerë dhe krejtësisht në kundërshtim me qëllimin e ruajtjes së dinjitetit të monarkut”, shkruante ai në atë kohë, duke shtuar se është e nevojshme të mbahet sekret përmbajtja e testamentit në mënyrë që monarku të përmbushë rolin e tij kushtetues.

Gjykatësi zbuloi ekzistencën e një kasaforte në të cilën mbahen testamentet. Ai theksoi se nuk e di përmbajtjen e dokumenteve të vulosura.

Ndër të tjera, kasaforta përmban testamentet e Mbretëreshës Elizabeth dhe Princeshës Margaret – të dyja vdiqën në vitin 2002. Testamenti i Margaretës ishte në vitin 2007 në qendër të një mosmarrëveshjeje ligjore kur një burrë, Robert Brown, pretendoi se ishte djali i saj i paligjshëm dhe ai donte të merrte në dorë dokumentin për të vërtetuar pretendimin e tij. Gjykatat e refuzuan kërkesën si “absurde” dhe atij iu mohua qasja.

Princi Françesku i Teck-ut, testamenti i të cilit është më i vjetri i ruajtur në kasafortë, vdiq në vitin 1910 në moshën 40-vjeçare. Ai ishte vëllai më i vogël i Mbretëreshës Mari, gruaja e mbretit George V dhe gjyshja e Elizabeth II.