Sulmi kibernetik i Iranit ndaj sistemeve TIMS në Shqipëri/ Sekretari Blinken bisedon me Ramën, Ambasada e SHBA nxjerr njoftimin!

Ambasada Amerikane në Tiranë ka publikuar një postim në rrjetet sociale, ku bën me dije, se Sekretari i Shtetit Antony Blinken ka komunikuar ditën e djeshme me kryeministrin Rama në lidhje me sulmin kibernetik të Iranit ndaj sistemeve të kontrollit kufitar në vendin tonë.









Sipas njoftimit të Ambasadës, Sekretari Blinken theksoi gjatë bisedës së tij me Ramën rëndësinë e bashkëpunimit SHBA – Shqipëri, si aleatë të NATO-së në lidhje me sigurinë rajonale.

POSTIMI I PLOTË I AMBASADËS SË SHBA NË TIRANË:

“Sekretari i Shtetit Antony J. Blinken foli dje me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Sekretari Blinken dënoi sulmin e papërgjegjshëm kibernetik të 9 shtatorit kundër sistemeve të kontrollit kufitar të Shqipërisë, i cili pason sulmin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë më 15 korrik. Sekretari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit SHBA-Shqipëri, si aleatë në NATO, për sigurinë rajonale”. – Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA, Ned Price