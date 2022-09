Nga birra te domatet, kriza energjetike e Evropës po shpërhapet ngado

Prodhuesi belg i birrës Delirium Tremens po përballet me një rrezik real të ndalimit të prodhimit për herë të parë në më shumë se një shekull pasi kriza energjetike e Europës po krijon efekte të papritura në të gjithë rajonin.









Nga domatet gjermane te buka suedeze, shtrydhja e Rusisë në furnizimet me gaz ka filluar të godasë sektorët shumë përtej shërbimeve komunale dhe industrive me intensitet energjie. Përhapja në furnizimet me ushqime dhe pije ka të ngjarë të intensifikohet pasi temperaturat bien dhe familjet kërkojnë ngrohje, duke i detyruar bizneset dhe konsumatorët të marrin vendime të vështira.

Fabrika e birrës Huyghe , e vendosur në fshatin belg të Melle, konsideroi mbylljen e prodhimit për shkak të një rritjeje 13-fish të çmimit të dioksidit të karbonit të lëngshëm, të cilin e përdor për t’i bërë birrat me flluska.

“Kam mjaftueshëm CO2 për të më zgjatur deri të martën,” tha Alain De Laet, pronari i kompanisë familjare, me telefon javën e kaluar ndërsa kërkonte një alternativë të minutës së fundit. “Mund të më duhet të ndaloj prodhimin derisa të gjej një Plan B, që do të ishte hera e parë që nga viti 1906”.

Bashkimi Europian po përpiqet të frenojë krizën e shkaktuar nga ndërprerjet e gazit nga Rusia, e cila vitin e kaluar furnizoi rreth 40% të kërkesës së bllokut për karburant. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen është vendosur të propozojë një objektiv të detyrueshëm për të ulur përdorimin e energjisë — një hap drejt racionimit — së bashku me masat për të kanalizuar fitimet e kompanive të energjisë te konsumatorët në vështirësi.

Problemet e fabrikës së birrës belge u shkaktuan nga një zinxhir fatkeqësish që ilustrojnë se sa e ndërlidhur është ekonomia e Evropës. Gjigandi norvegjez i plehrave Yara International ASA ndaloi prodhimin e amoniakut në një fabrikë në Holandë. Kjo nga ana tjetër goditi furnizuesin e Huyghe, Nippon Gases, i cili kërkoi 3,.50 euro për ton për CO2 në vend të 250 eurove më parë.

“Aktualisht prodhimi i bazuar në gaz në Europë nuk është fitimprurës,” tha Tiffanie Stephani, zëvendëspresidente e Yara për marrëdhëniet me qeverinë evropiane, përmes emailit. “Ne vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe të përshtatim prodhimin tonë.”

Nippon nuk pranoi të komentonte duke përmendur çështjen gjyqësore në vazhdim.

Huyghe nuk është vetëm.

Një pjesë e vogël e prodhuesve të tjerë belgë janë gjithashtu të prekur nga kjo çështje dhe shqetësimet po rriten.

“Disa muaj më parë, industria funksiononte si një orë zvicerane,” tha Krishan Maudgal, kreu i Shoqatës së Birrëbërësve Belgjikë. “Për shkak të situatës së re me rritjen e çmimeve të gazit, ajo ka kaskaduar zinxhirin e vlerës”.

Amoniaku, i cili prodhohet me gaz natyror, është goditur rëndë nga rritja e çmimeve të shkaktuar nga masa e Rusisë për të ulur furnizimet e gazit në shenjë hakmarrjeje për sanksionet që lidhen me pushtimin e saj në Ukrainë. Një valë mbylljesh ka lënë të paktën gjysmën e kapacitetit të rajonit jashtë linje, duke krijuar një krizë për plehra, por edhe CO2 — një nënprodukt i procesit.

Dioksidi i karbonit është një pjesë jetike e industrisë ushqimore. Përdoret për të trullosur bagëtinë për therje, si dhe në paketim për të zgjatur jetëgjatësinë dhe për akullin e thatë për të mbajtur sendet të ngrira gjatë transportit.

Kultivuesi gjerman i domateve, luleshtrydheve dhe specave mbështetet në SKW Piesteritz GmbH për ngrohje si dhe CO2, por mbeti i bllokuar kur prodhuesi më i madh gjerman i amoniakut dhe uresë ndaloi prodhimin javën e kaluar.

“Pa ngrohje, asgjë nuk funksionon këtu,” tha Kevin van IJperen, menaxher i objektit, i cili është gati tre herë më i madh se Pentagoni. “Ne ishim akoma me fat pasi temperaturat ishin të buta javën e fundit. Nëse kjo do të kishte ndodhur më vonë gjatë vitit, do të kishim humbje të mëdha.”

Ndërprerja në SKW, e cila është në bisedime për një paketë shpëtimi nga qeveria, paraqet rreziqe të tjera për ekonominë e Gjermanisë. Kompania mbulon rreth 40% të kërkesës së Gjermanisë për AdBlue, një aditiv që përdoret për të bërë më pak të dëmshëm shkarkimet e automjeteve me naftë. Një mungesë mund të detyrojë kamionët e mallrave të dalin nga rruga.

Në Suedi, Pagen, një nga furrat më të mëdha të vendit, u bashkua me prodhuesit e tjerë të ushqimit për të paralajmëruar për rreziqet ndaj furnizimit me ushqim nga rritja e kostove të energjisë dhe rreziqet e ndërprerjeve të energjisë elektrike.

Një ndërprerje e energjisë elektrike për një sekondë në qershor ndikoi në prodhimin e Pagen për katër javë, tha kreu i komunikimit dhe qëndrueshmërisë Berith Apelgren për mediat lokale, duke shtuar se ndërprerjet e përsëritura do të ishin “marrëveshëse”.

Kthehu në Belgjikë, kryeministri Alexander De Croo ka paralajmëruar se ekonomia e Evropës rrezikon një “ndalesë të plotë” nga një efekt domino i shkaktuar nga kriza energjetike.

“Kjo është arsyeja pse unë mendoj se ndërhyrjet në tregun e gazit janë gjëja thelbësore,” tha ai në një intervistë. “Nëse e bëni këtë siç duhet, shumë gjëra të tjera janë në fakt më pak të rëndësishme, sepse ky është elementi shtytës”.

Bloomberg