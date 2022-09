Raporti sekret/ Rusia financoi partitë dhe politikanët e huaj me më shumë se 300 milionë dollarë

Rusia ka derdhur më shumë se 300 milionë dollarë për partitë e huaja politike, zyrtarët dhe politikanët në më shumë se 24 vende që nga viti 2014, si pjesë e përpjekjeve të Moskës për të rritur ndikimin e saj jashtë vendit, sipas një zyrtari të lartë rus.









Ky është përfundimi i arritur nga shërbimet e inteligjencës amerikane, sipas një dokumenti të publikuar sot.

Qeveria amerikane deklasifikoi disa informacione të përfshira në raportin e inteligjencës. Ata ndanë këtë informacion në lidhje me financimin e fshehtë politik të Rusisë me vendet e tjera, tha zyrtari, duke folur me gazetarët në kushte anonimiteti.

SHBA-ja “beson se ky është vlerësimi minimal dhe se Rusia ka të ngjarë të ketë kontrabanduar më shumë burime, të cilat nuk u zbuluan”, shtoi ai.

Zyrtari nuk specifikoi se cilat vende janë këto. Ai dha shembullin e një ambasadori rus në një “vend aziatik” që i dha “miliona dollarë” një kandidati për president.

Administrata Biden e kishte kërkuar këtë hetim nga shërbimet e inteligjencës amerikane menjëherë pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, në të njëjtën kohë që mori disa iniciativa të tjera për të izoluar Moskën në skenën ndërkombëtare.

Zyrtari tha se diplomacia amerikane do të ndajë gjetjet e saj me qeveritë e të paktën 100 vendeve të tjera, pas forumit në internet të Joe Biden mbi demokracinë në dhjetor 2021.

Kjo analizë nuk bëri asnjë vlerësim të ndërhyrjes ruse në politikën amerikane. Megjithatë, inteligjenca amerikane ka thënë më parë se Moska ndërhyri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kryesisht përmes faqeve të rrjeteve sociale, për të mbështetur Donald Trump, i cili kishte shprehur admirimin e tij për presidentin rus Vladimir Putin.

“SHBA-ja po punon pa u lodhur për të adresuar dobësitë tona dhe ne u bëjmë thirrje vendeve të tjera të bëjnë të njëjtën gjë dhe të bashkohen me ne në këtë përpjekje të rëndësishme”, përfundoi zyrtari.