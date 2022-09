Serbi/ Policia nuk ka dhënë leje për marshin e krenarisë LGBTI – Reagime nga Kisha: Nuk e pranojmë atë ideologji

Policia në Beograd, Serbi, ka ndaluar marshimin e krenarisë të planifikuar për të shtunën e ardhshme, si kulmi i ngjarjeve EuroPride 2022, të organizuara nga komunitetet LGBTI të Evropës, për arsye të sigurisë publike.









Përgjigja e organizatorëve është se marshimi do të zhvillohet normalisht, pavarësisht ndalimeve dhe kërcënimeve.

Policia ndaloi gjithashtu një protestë të planifikuar për të shtunën nga grupe dhe organizata që kundërshtojnë aksionin e komunitetit LGBTI.

Java e EuroPride filloi dje të hënën me ngritjen e flamurit LGBTI jashtë ndërtesës së qeverisë në Beograd. Në baza ditore janë planifikuar ngjarje të ndryshme kulturore dhe ligjërata me pjesëmarrjen e aktivistëve nga e gjithë Evropa, ndërsa marshi i krenarisë të shtunën do të jetë kulmi i EuroPride.

Reagimet në Serbi ndaj këtyre aktiviteteve janë intensive dhe për momentin po manifestohen në mënyrë paqësore. Grupet konservatore të politikanëve, organizatat e ekstremit të djathtë dhe Kisha e Serbisë po prijnë në reagim.

Të dielën u zhvillua një marshim masiv ku mijëra qytetarë, përfshirë shumë priftërinj, duke mbajtur pankarta fetare, ikona dhe kryqe, demonstruan kundërshtimin e tyre ndaj EuroPride dhe mbështetjen e tyre për institucionin e familjes. Marshi i nisur nga selia e Patriarkanës përfundoi para kishës së Agios Savvas, ku u mbajt shërbesa e Patriarkut të Serbisë, Porphyrios.

Kreu i Kishës Serbe në fjalën e tij mbështeti institucionin e familjes, tha se feja ortodokse nuk e pranon ideologjinë e LGBTQI, por theksoi se është kundër çdo forme të dhunës ndaj pjesëtarëve të komunitetit. Nga sot e deri të shtunën, me urdhër të Patriarkut të Serbisë, në të gjitha kishat dhe manastiret ortodokse do të lexohet çdo ditë lutje në favor të shenjtërisë së martesës dhe familjes.

Vihet re se në vitin 2001 dhe 2010, kur u zhvilluan marshimet e para të krenarisë së komunitetit LGBTI në Beograd, ndodhën incidente të rënda. Që nga viti 2014, marshimet e krenarisë janë mbajtur rregullisht, çdo vit, nën mbrojtjen e një force të fortë policie.