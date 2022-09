A do të veshin të zeza gratë e familjes mbretërore për vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth?

Stili Blueblood është plot me kode veshjeje, rregulla dhe tradita, të cilat nuk ndryshojnë as në zi. Pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth të enjten, familja mbretërore dhe fansat e saj mezi presin funeralin e saj që do të bëhet të hënën më 19 dhjetor.









Të gjitha zonjat mbretërore do të jenë aty, përfshirë Kate Middleton dhe Meghan Markle, por çfarë do të veshin ato në një ditë kaq të rëndësishme?

Ngjyra e zezë nuk mund të mungojë në paraqitjet e tyre, por ka edhe diçka tjetër që tradicionalisht vishet në funeralin e një personi të rëndësishëm, që është velloja e zezë.

Tradicionalisht, velloja e zezë vishet vetëm në funeralet e monarkëve, por kjo ngjyrë e veçantë në veshje konsiderohet krejtësisht e përshtatshme duke treguar respekt për njerëzit që kanë humbur të dashurin e tyre.

Gjithashtu, përveçse simbolike, është edhe praktike pasi vishet nga personat që vajtojnë një person të dashur. Zakonisht, ajo është bërë nga dantella ose tyl ose ndonjë pëlhurë rrjetë e hollë që i lejon përdoruesit të shohë përmes saj.

Mbretëresha Victoria kaloi 40 vjet veshur me të zeza për të nderuar bashkëshortin e saj, Princin Albert.

Qëllimi praktik i mbulesës është të mbulojë fytyrën e mbajtësit, duke i dhënë asaj privatësi në mënyrë që të mund të qajë dhe të mbajë zi. Për figurat publike si gjaku blu, mbron nga fotografët.

Më 9 prill 2021, kur Princi Philip ndërroi jetë, Mbretëresha Elizabeth shprehu dëshirën e saj që familja mbretërore të mbajë dy javë zie. Zyrtari i lartë i pallatit kishte deklaruar: “do të vihet një vello zie ku të jetë e nevojshme” .

Përveç vellos së zisë dhe të zezës tradicionale, fustani ushtarak është një zgjedhje e duhur edhe për funeralet për anëtarët e familjes mbretërore. Është zakon që vetëm anëtarët e familjes mbretërore që mbajnë gradën ushtarake të veshin veshje ushtarake në raste shtetërore, një traditë që ekziston që nga shekulli i 19-të.

Qofshin të gjata apo të shkurtra, dantella apo rrjetë, patjetër që mund të presim zonja mbretërore me kombinime dhe vello total black për funeralin e Mbretëreshës Elizabeth.