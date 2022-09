“Trillime, shpotitje, ligësi e neveritshme!”/ Si Rama reagoi përsëri pas akuzave për sulmet kibernetike

Vendi ynë ra për herë të dytë pre e sulmeve kibernetike të orkestruara nga hakerët e Iranit ndaj sistemeve qeveritare, këtë herë ndaj sistemit TIMS, i cili regjistron hyrje-daljet e personave në, dhe jashtë Shqipërisë.









Në lidhje me raportimin mbi situatën ka reaguar përsëri Kryeministri Edi Rama, duke lëshuar sulme dhe duke përdorur tone të ashpra.

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave për dy sulmet kibernetike, duke i cilësuar trillime, shpotitje dhe ligësi e neveritshme në raport me vendin e me njerëzit e këtij vendi!

“Kënaqësia që pjell kaq shumë trillime, shpotitje dhe akuza lidhur me sulmet kibernetike nga një shtet agresor, përveçse për padije të thellë mbi fushën e përtaci të madhe ndaj informacionit, flet për një ligësi të neveritshme në raport me vendin e me njerëzit e këtij vendi!”, deklaron Rama.