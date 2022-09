U qëllua me snajper sapo zbriti nga “G-Class-i” i tij i blinduar/ Kush është ‘Kili’, i riu me dy emra e me precedentë të mëparshëm penalë!

Akil Nerjaku ishte shënjestra e atentatit që ndodhi në Durrës ditën e djeshme, teksa mësohet se njihet edhe me emrin Besnik Nerjaku. Shtetasi që u tentua të eliminohej rezulton i arrestuar për armëmbajtje pa leje disa vite më parë dhe është liruar më pas nga Gjykata.









Ngjarja e djeshme është regjistruar në afërsi të zonës së quajtur “Rrota e Kuqe”, ku autori me snajper mësohet se ka qëlluar nga brenda një furgoni. Akil Nerjaku ose ndryshe Besnik Nerjaku është qëlluar me armë teksa lëvizte me një automjet tip “Benz G-Class”, por fatmirësisht nuk e kanë kapur plumbat.

Besnik Nerjaku, me pseudonimin “Kili”, kishte të punësuar si ‘ushtar’ në 2020 shtetasin Ariol Halilaj. Ky i fundit me origjinë nga Skrapari por me vendbanim në Durrës, u arrestua në nëntor pas akuzave se ka qënë bashkëpunëtor në atentatin që iu bë më 1 nëntor të 2019, prokurorit Arjan Ndoja.