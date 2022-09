Vrasja e Pjerin Xhuvanit/ Nesër del para Gjykatës së Elbasanit Arbër Paplekaj

Gjykata e Elbasanit do të zhvillojë ditën e mërkurë seancën e parë ndaj Arbër Paplekajt, i akuzuar për vrasjen e Pjerin Xhuvanit në 23 prill të vitit 2021. Bëhet me dije se gjatë ditës së nesërme Prokuroria e Elbasanit do t’i kërkojë gjykatës caktimin e një avokati për të akuzuarin Paplekaj, pasi për 4 herë me radhë ka dështuar seanca gjyqësore ndaj tij për shkak të mungesës së palës mbrojtëse.









Kujtojmë që Arbër Paplekaj ka qenë bodigardi i Sekretarit të Përgjithshëm të PD Gazmend Bardhi, gjatë fushatës së zgjedhjeve elektorale të 2021.

Pas një përplasje mes dy grupeve partiake, ku janë përdorur edhe armët, Paplekaj ka qëlluar mbi Xhuvanin duke e lënë të vdekur.