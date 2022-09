Amy Winehouse: Nuk dua të vdes/ Nata e fundit e këngëtares së ndjerë

Amy Winehouse do të kishte mbushur 39 vjeç sot, më 14 shtator. Ylli i muzikës xhaz dhe reggae ndërroi jetë pasi u pushtua nga demonët e saj, me alkoolin si armikun e saj më të madh.









Me rastin e ditës së lindjes, ngjarjet nga jeta e saj e turbullt po vijnë sërish në lajm. Vdekja e saj përhapi trishtim si në botën artistike ashtu edhe në mesin e miliona fansave të saj. Shkalla e vdekjes së saj krijoi interes të madh në media, të cilat u trajtuan shumë me shkakun e vdekjes së saj, si dhe me momentet e saj të fundit.

Një prej tyre ishte mbrëmja e saj e fundit, kur u takua me mjekun e saj, Dr. Christina Romet. Romet vizitoi yllin shpirtëror në shtëpinë e saj pak para se të ndahej nga jeta nga helmimi me alkool.

Në seancën gjyqësore që pasoi vdekjen e këngëtares në moshën 28-vjeçare, doktori tha se në atë kohë, Winehouse ishte “rikthyer” duke pirë shumë pas një periudhe të gjatë rehabilitimi.

Romet tha se asaj iu dha një ilaç i quajtur Librium për ta ndihmuar atë të përballonte simptomat e tërheqjes nga alkooli. Është karakteristikë se pavarësisht dobësisë së saj, këngëtarja refuzoi çdo mbështetje për shëndetin mendor dhe mjeku i shpjegoi gjykatës se ylli kishte frikë se kjo mund të ndikonte në krijimtarinë e saj.

“Ajo ishte një nga vajzat e reja më të zgjuara që kam takuar ndonjëherë”, tha Romet, duke shtuar: “Ajo ishte shumë e vendosur të bënte gjithçka sipas saj, përfshirë trajtimin e saj. Ajo kishte pikëpamje shumë strikte për këtë”.

Nata e fundit e Amy Winehouse

Duke përshkruar sjelljen e Winehouse një natë para se të vdiste, Dr Romet e përshkroi atë si “të qetë dhe disi fajtore”, por gjithashtu “në një pozitë të pakëndshme”. Megjithatë, ajo ishte në gjendje të komunikonte me njerëzit e tjerë.

“Ajo kishte filluar të pinte sërish më 20 korrik – vetëm tre ditë para vdekjes së saj. Këshilla që i dhashë për një kohë të gjatë ishte verbale dhe e shkruar për të gjitha efektet që alkooli mund të ketë në sistem, duke përfshirë depresionin e frymëmarrjes dhe vdekjen, problemet e zemrës, problemet e fertilitetit dhe problemet e mëlçisë.

Kur Amy Winehouse kuptoi seriozitetin e situatës, ajo u kthye dhe e dëshpëruar i tha doktorit: “Unë nuk dua të vdes”.

Fragment nga koncerti i saj i fundit, ku mezi qëndron në këmbë



Amy ekscentrike, talenti i saj i pafund dhe “demonët” e saj

E rritur në një familje dashamirës të xhazit, Amy Winehouse bëri debutimin e saj vetëm në moshën 19-vjeçare. Ajo u prezantua me publikun e saj përmes albumit “Frank”.

Muzika e saj është një “martesë” e muzikës soul, R&B, reggae dhe jazz. Reputacioni i saj u ngrit në qiell që në vitet e para të karrierës së saj. Përveç pasionit për muzikën dhe zërit të saj çuditërisht të bukur, Winehouse ishte e njohur edhe për sjelljen e saj vetëshkatërruese.

Çështjet e saj të varësisë së saj u bënë tituj shumë shpejt, pasi ajo shfaqej ndonjëherë në skenë nën ndikimin e drogës dhe në koncertet e saj u tundua vazhdimisht nga publiku, pa mundur as të ngrihej në këmbë.

Problemet e saj të abuzimit me substancat ishin shpesh në tabloide dhe frymëzuan disa nga këngët e saj, veçanërisht hitin ‘Rehab’. Pasi anuloi një seri shfaqjesh në qershor 2011 për t’iu përkushtuar, Winehouse vdiq muajin e ardhshëm nga helmimi me alkool.