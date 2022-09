Çështja e Paul Pogba, arrestohet vëllai i mesfushorit të Juventusit

Telenovela e Paul Pogba-s nuk ka ende një përfundim dhe nuk duket se do të ketë një të tillë në afat të shkurtër. Në fakt, çdo javë që kalon shkruhet një episod i ri, çka e komplikon çështjen. Sipas informacioneve të ‘Le Monde’, vëllai i madh i lojtarit të Juventusit, Mathias Pogba, është arrestuar nga policia së bashku me tre persona të tjerë për të marrë deklaratat e tyre në lidhje me hipotezën e një zhvatje të mundshme ndaj vëllaut Paul Pogba.









Policia e Nanterres thirri Mathias Pogba për të dhënë versionin e tij të ngjarjeve dhe për të qenë në paraburgim policor të martën dhe të mërkurën. Për disa javë, Paul Pogba kishte denoncuar një krim zhvatjeje nga një bandë e organizuar kundër tij, në të cilën do të përfshihej vëllai i tij Mathias.Synimi është që këtij të fundit t’i merret një version rreth asaj që mund të ketë ngjarë vërtetë. Të presim e të shohim.