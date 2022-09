Çfarë u diskutua mes tyre? Albin Kurti flet për takimin urgjent me Ramën në Tiranë!

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë detaje nga takimi urgjent që pati dje me kryeministrin Rama në Tiranë. Kurti ka thënë se ka folur në lidhje me tre çështje me homologun e tij, për sulmet kibernetike, krizën energjetike si dhe procesin e Berlinit.









“Siguria kibernetike ishte tema e parë, pasi isha shumë i interesuar të marrë vesh sa më shumë për përvojën e tyre nga sulmet që kanë pasur”, ka thënë Kurti.

Ai ka treguar se ka folur me Ramën për bashkëpunim energjetik që dimrit Shqipëria t’i jap rrymë Kosovës, e Kosova ta bëjë verës këtë.

“Përgatitjet në dritën e rifillimit të procesit të Berlinit, sepse ju e dini që takimet e menjëhershme të procesit të Berlinit janë bërë na Angela Merkel, e tash do të bëhen nga kancelari i ri. Ka shumë punë të ekipeve tona dhe shumë bashkëpunim paraprak”, ka treguar kryeministri i Kosovës.