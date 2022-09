Drafti i PD për hartën territoriale/ Propozimi që e bën Tiranën me 14 bashki

Zbardhet propozimi i PD për reformën territoriale, i cili përmban një alternativë ndryshe për kryeqytetin, i cili sugjerohet të ketë 14 bashki të vogla dhe Bashkinë qendrore në Tiranë.









Ylli Asllani, sekretar i PD tha se me këtë draft “ka një opsion për Tiranën ndryshe nga forcat e tjera politike. PD është për një qytet metropolitan, një Tiranë me 14 bashki të vogla. Kurse politikat qëndore do ti luajë bashkia kryesore që do të jetë ajo e Tiranës”.

Në Korçë kanë qenë 6 bashki, propozimi është 10 bashki, ku janë shtuar Leskoviku, Vithkuq, Voskopojë dhe Pojan.

Në Vlorë nga 7 bashki janë propozuar 11, ku është shtuar Orikumi, Novosela, Lumi i Vlorës (Amantia) dhe Ksamili.

Berati nga 7 bashki bëhet me 9 bashki, janë shtuar Shpiragu dhe Otllaku.

Në Fier nga 6 bashki bëhen 12 bashki, shtohen Golem, Ardenicë, Levan, Cakran, Fratar.

Në Elbasan nga 7 bashki bëhen 10 bashki, shtohen Shpati, Bradasheshi.

Në Tiranë nga 5 bashki bëhen 9 bashki, shtohen Ndroqi, Petrela, Kashari, Dajti. Gjithashtu edhe 11 minibashkitë të kalojnë në Bashki.

Në Kurbin nga 1 bashki bëhen 2 bashki, shtohet Mamurrasi.

Në Durrës nga 3 bëhen 4, është shtuar Sukthi.

Në Kukës nga 3 bëhen 5 bashki.

DRAFTI I PD

Harta e re territoriale njësive vendore e propozuar nga PD përmban dy nivele të qeverisjes vendore:

Bashkia, niveli pare.

Rajoni (Qarku)

Bashkitë

95 Bashki asimetrike,

Janë 34 njësi vendore më shumë se ndarja aktuale 61 Bashki

50% e bashkive qendrore do të mbulojnë krahas funksioneve të shërbimeve publike e social kulturore edhe shërbimin transportit dhe të zhvillimit të territorit për bashkitë rurale.

50 % e bashkive të tjera do të kenë funksione të kufizuara, kryesisht në kryerjen e shqërbimeve publike, bujqësore, aktivitete kulturore dhe asistencë sociale e nxitje të punësimit. Ato do ti delegojnë funksionet e menaxhimit urban tek njësitë qëndrore mbi një bazë kontratete bashkëpunimi.

Lidhur me nivelin e dytë PD i përmbahet konceptit evropian

Ajo është e pregatitur për të ofruar dy opsionet e saj për nivelin e dytë të qeverisjes vendore

Fomimin e një ndarje të re Rajonale me 5 Rajone

Tirana, kryeytet metropolitan me nje bashki qendrore dhe14 bashki me Kopetenca te kufizuara

Ky ishte në thelb drafti paraprak i grupit të punës, i paraqitur për tu diskutuar e aprovuar prej jush të nderuar deputetë.

Grupi i punës i permiresimit te reformes administrative territoriale (GPRAT) përbëhet:

Oerd Bylykbashi, kryetar

Ylli Asllani, sekretar.

Ivi Kaso

Besnik Aliaj

Artan Hoxha

Luan Baci

Lorenc Luka

Adrian Turku

Ylber Zeneli

Agron Haxhimali

Ormir Rusi

Voltana Ademi

Bujar Leskaj

Agron Sharra

Luan Muca

Bexhet Cobani