“A duhet të shqetësohemi?” / NASA ngre alarmin: Tre asteroidë po lëvizin drejt Tokës këtë javë!

Agjencia Hapësinore NASA zbuloi javën e kaluar se pesë asteroide do t’i afroheshin Tokës gjatë kësaj jave. Teksa dy prej tyre kanë bërë kalimin e afërt më 11 dhe 12 shtator, 3 asteroide të tjerë pritet të lëvizin drejt Tokës këtë javë.









Lista e asteroideve që pritet t’i afrohen Tokës këtë javë:

Asteroid 2022 QD1

Shkëmbi masiv hapësinor, i cili është rreth 240 metra i gjerë, dihet se ka aftësinë të shkatërrojë një qytet. Sipas NASA-s, asteroidi do t’i afrohet Tokës më 16 shtator. Ai do të udhëtojë me një shpejtësi mbi 30,000 kilometra në sekondë.

Asteroid 2022 QB37

Një tjetër shkëmb hapësinor që është mbi 54 metra i gjerë dhe që udhëton me një shpejtësi prej mbi 30,000 kilometra në sekondë quhet asteroidi 2022 QB37. Më afër Tokës do të jetë më 18 shtator.

Asteroid 2005 RC3

Asteroidi 2005 RC3 u zbulua në vitin 2005 dhe ka një gjerësi mbi 400 metra. Pritet t’i afrohet Tokës më 18 shtator. Do të jetë në një distancë prej rreth 4.7 milionë kilometrash.

Megjithëse të gjithë këta shkëmbinj hapësinorë janë etiketuar si potencialisht të rrezikshëm, ata do të jenë në gjendje të kalojnë në mënyrë të sigurt pranë Tokës.

Një asteroid konsiderohet i rrezikshëm nëse është rreth 7 milionë kilometra nga Toka dhe ka një gjatësi prej 150 metrash.

Për të ndihmuar në mbrojtjen e planetit nga këto objekte hapësinore, NASA po teston një teknologji të re që synon të godasë një asteroid që po lëviz në një drejtim tjetër.

I quajtur Eksperimenti i Reduktimit të Thellë të Asteroidit, ky mision përfshin përplasjen e qëllimshme me një asteroid për të ndryshuar kursin e tij.