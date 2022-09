HOROSKOPI SOT/ Një mik mund të kërkojë ndihmë financiare. Kujdesuni për shëndetin tuaj!

Çlirohuni nga tensioni juaj me ndihmën e familjarëve. Ndarja e problemeve tuaja do t’ju ndihmojë. Mund të pësoni humbje në investime. Kontrolloni sjelljen tuaj të ashpër pasi mund të shqetësojë njerëzit përreth jush.

Personat e kësaj shenje të horoskopit nëse vuajnë nga presioni i lartë i gjakut duhet të jetë i kujdesshëm gjatë udhëtimit me transport publik. Gjendja monetare do të përmirësohet.

Luani Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Do të angazhoheni në disa aktivitete krijuese. Kaloni pak kohë duke ndërvepruar me njerëz të panjohur për të dalë nga depresioni. Shpenzimet e parave janë të mundura. Shpenzoni paratë me kujdes.