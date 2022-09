Irena Papas, dashuria me Marlon Brando, shkëlqimi në Hollivud dhe kundërvënia ndaj juntës ushtarake greke

Sot ndërroi jetë një nga aktoret më të famshme të Greqisë, Irene Papas. Ajo i mbylli sytë në moshën 96-vjeçare duke lënë pas një karrierë të gjatë në kinematografi. Irene Papas lindi si Irini Lejleku dhe në media është raportuar për origjinën shqiptare të babait të saj.









Irene Papas ka qenë një nga aktoret greke më të njohura dhe më të famshme të të gjitha kohërave. Pasi ka shijuar një karrierë që përfshin më shumë se pesëdhjetë vjet, Papas ka luajtur në disa nga filmat ikonikë të Greqisë dhe ndërkombëtarë të publikuar në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar.

Siç ndodh zakonisht, kur dikush është në sytë e publikut, thashethemet dhe historitë për jetën personale të Papas e shoqëruan gjatë gjithë karrierës së saj në periudha të caktuara, madje duke lënë në hije talentin e saj të jashtëzakonshëm.

Fillimi i vështirë

Papas lindi në Greqi në vitin 1926 dhe u rrit në një fshat të vogël jashtë Korintit. Nëna e saj ishte mësuese dhe babai i saj mësonte dramën klasike. Sipas Papas, ajo ishte magjepsur nga aktrimi që në moshë të vogël, ndërsa fëmijët e tjerë luanin.

Jeta e Papas ndryshoi kur familja e saj u zhvendos në Athinë kur ajo ishte shtatë vjeç. Tani në qytetin e madh, vajza e re më në fund kishte një mundësi të vërtetë për të ndjekur aktrimin profesionalisht. Në moshën pesëmbëdhjetë vjeç, Papas u regjistrua në Shkollën Mbretërore të Artit Dramatik në Athinë dhe mori mësime për vallëzim dhe këndim.

Megjithatë, ajo ishte paksa rebele kur bëhej fjalë për aktrimin dhe nuk i pëlqeu qasja përshkrimore dhe, sipas mendimit të saj, e vjetër ndaj formës së artit që mësohej në shkollë. Papas u përpoq të vendoste stilin e saj të aktrimit kur ishte në shkollë dhe u ndal një vit për shkak të tij; megjithatë, ajo u diplomua në vitin 1948. Menjëherë pas diplomimit, Papas u zhyt në aktrim dhe mori pjesë në shumë shfaqje në Greqi. Shumica e shfaqjeve në të cilat ajo ishte mund të konsiderohen “klasike”; Ibsen, Shekspiri dhe tragjeditë e lashta greke shënuan disa nga përpjekjet e saj të para në botën profesionale të aktrimit.

Debutimi i ekranit të argjendtë

Tre vjet pas mbarimit të shkollës së mesme, Papas filloi të bënte kalimin nga aktrimi në shfaqje në filma. Megjithëse fokusi i saj sigurisht u zhvendos dhe ajo bëri emër në ekranin e argjendtë, ajo nuk e braktisi teatrin tërësisht; Gjatë gjithë karrierës së saj, Papas herë pas here rivizitonte skenën për projekte emocionuese si “Idiot” i Dostojevskit.

Edhe pse ajo ishte në gjendje të siguronte disa role të vogla në filmat grekë para vitit 1952, ai vit shënoi rolin e saj të parë në qytetin e vdekur të Frixos Iliasis. Para kësaj, Papas ishte lënë pas dore nga industria greke e filmit me shumicën e producentëve që besonin se ajo nuk mund të ishte e suksesshme në kinemanë komerciale. Megjithatë, “Qyteti i vdekur” performoi mirë ndërkombëtarisht dhe Papas e shfrytëzoi këtë mundësi për të çuar përpara karrierën e saj. Sapo “Qyteti i Vdekur” u shfaq në Festivalin e Filmit në Kanë, Papas u bë e dashur mediatikisht dhe “ylli mahnitës” që fotografohej vazhdimisht. Më pas ajo zgjodhi të nënshkruante me një kompani italiane të shpërndarjes së filmit të quajtur Lux Film në të njëjtin vit për të çuar më tej karrierën e saj ndërkombëtare.

Basti i saj doli i frytshëm dhe Irene Papas shpejt u bë një emër i madh në takimet e producentëve të Hollivudit. Ajo tërhoqi vëmendjen e kineastëve të rëndësishëm amerikanë, duke mbjellë farën për të ardhmen e saj, si një nga aktoret greke më me ndikim të të gjitha kohërave. Papas ishte më i njohur për performancat e saj të ndalimit të shfaqjeve në filmat grekë të bazuar në tragjedi si Antigone, Electra dhe Ifigjenia.

Irene Papas: Ylli i Hollivudit

Pasi Papas u vendos si një aktore jashtëzakonisht e talentuar me një gamë të madhe emocionale, ajo luajti në një listë të gjatë filmash të Hollivudit që e bënë atë një emër të njohur ndërkombëtarisht.

Edhe pse filmi i saj i parë amerikan, “The Man from Cairo”, ishte i dobët, ajo shpejt u ngjit në rangun për sa i përket produksioneve. Në “Tribute to a Bad Man” (1956), ajo luajti rolin kryesor femër, Jocasta Constantine, së bashku me James Cagney.

Më pas, ajo filloi të merrte role më të mëdha në filma jashtëzakonisht të suksesshëm si Guns of Navarone në 1961 dhe “Zorba greku” në 1964. Por pavarësisht suksesit komercial të filmave në të cilët ishte përfshirë Papas, ajo ishte vazhdimisht e papaguar dhe shpesh ishte e papunë; për “Zorba grekun”, ajo u pagua në mënyrë të jashtëzakonshme vetëm 10,000 dollarë dhe nuk mundi të gjente një rol për tetëmbëdhjetë muaj pas paraqitjes së saj në film.

Një jetë magjepsëse

Megjithatë, kur njerëzit diskutojnë sot për Papas, jeta e saj personale dhe historia e takimeve janë shpesh po aq fokus bisedash sa është trajektorja e saj e karrierës e përbërë nga mbi shtatëdhjetë filma. Kur ishte vetëm 21 vjeç, ajo u martua për herë të parë me regjisorin Alkis Papas. Fatkeqësisht, martesa nuk zgjati dhe ata u divorcuan vetëm katër vjet më vonë në 1951.

Ndoshta kapitulli më magjepsës i jetës romantike të Papas erdhi tre vjet më vonë, në 1954. Ky është viti që Papas takoi njeriun që më vonë do ta quante dashuria e jetës së saj, kur aktorja e re greke filloi të dilte me Marlon Brando.

Brando konsiderohet gjerësisht si një nga aktorët më me ndikim në filmin e shekullit të 20-të dhe ai ishte në kulmin e karrierës së tij në vitet 1950, kur takoi Papas. Dyshja u takuan fshehurazi dhe kishin një lidhje të gjatë dhe intensive larg syve të publikut. Pesëdhjetë vjet më vonë, pas vdekjes së Brandos, Papas foli publikisht për këtë çështje.

“Unë kurrë nuk kam dashur një burrë siç kam dashur Marlon. Ai ishte pasioni i madh i jetës sime, absolutisht njeriu për të cilin më interesonte më shumë dhe gjithashtu, ai që vlerësoja më shumë, dy gjëra që përgjithësisht janë të vështira për t’u pajtuar”, tha Papas për aktorin legjendar të The Godfather.

Martesa e saj e dytë ishte me producentin e filmit José Kohn në 1957; ajo martesë më vonë u anulua.

Megjithatë, njerëzit janë më pak të vetëdijshëm për një aspekt tjetër magjepsës të jetës së Papas, që ishin pikëpamjet e saj politike. Papas ishte një liberale e përjetshme dhe në vitin 1967, kur junta ushtarake greke erdhi për herë të parë në pushtet, ajo bëri thirrje për një “bojkot kulturor” kundër “Rajhut të Katërt”.

Kundërshtimi i saj i ashpër publik ndaj regjimit nënkuptonte se kur junta konsolidoi pushtetin e saj në 1967, Papas u dërgua në mërgim. Ajo jetoi në Itali dhe Nju Jork gjatë diktaturës ushtarake greke të asaj kohe përpara se të mund të kthehej në Greqi në vitin 1974. Ajo e ndau kohën e saj mes Athinës dhe shtëpisë së familjes së saj në Chiliomodi, fshati ku lindi pranë Korintit.

Papas vazhdoi aktrimin në Romë dhe ndërkombëtarisht për vite me radhë me paraqitjen e saj të fundit në filmin portugez të vitit 2003 “A Talking Picture”. Aktorja më pas doli në pension dhe vazhdon të banojë në Greqi.

Tragjikisht, në vitin 2018, u njoftua se Papas vuante nga sëmundja e Alzheimerit për pesë vjet që nga viti 2013. Ajo tani është 94 vjeç dhe jeton larg syrit të publikut, por aktorja ikonë greke me siguri ka lënë gjurmë në këtë botë.