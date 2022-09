Kishin për destinacion BE-në/ Tentoi të kalonte drejt Malit të Zi 10 emigrantë të paligjshëm, arrestohet 39-vjeçari në Shkodër

Një 39-vjeçar u arrestua në Shkodër pasi tentoi të kalonte drejt Malit të Zi dhe më pas në BE 10 emigrantë të paligjshëm.

Njoftimi i policisë

“Shkodër/Vijojnë operacionet për goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë emigrantëve, për kalim të paligjshëm të kufirit. Finalizohet operacioni policor i koduar “Muriqani”. Operacioni, i zhvilluar nga strukturat e DVKM Shkodër, në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve në DVP Shkodër. Transportonte 10 emigrantë, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit, vihet në pranga 39-vjeçari. Strukturat e DVKM Shkodër, në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve në DVP Shkodër, pas një pune të mirorganizuar, bazuar edhe në informacionet e marra në rrugë operative, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Muriqani”, si rezultat i të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi: -I. S. 39 vjeç, banues në fshatin “Sektor Rinia”, Durrës, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”. Ky shtetas u kap nga shërbimet e Policisë, në aksin rrugor “Shkodër-Muriqan”, në afërsi të PKK Muriqan, duke drejtuar një automjet tip “Toyota”, me të cilin dyshohet se ka transportuar kundrejt fitimit, 10 emigrantë pakistanezë, të cilët kishin si destinacion fillestar Malin e Zi dhe më pas vendet e BE-së. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.”