Mesazhi i Mitsotakis për Turqinë: Aleatët tanë janë një mburojë dhe ‘shtizë’ parandaluese e forcave armike

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis i dërgoi një mesazh të qartë Turqisë ndërsa merrte pjesë në një aktivitet në Muzeun Benaki. Kryeministri grek u shpreh kundër politikës agresive të Ankarasë, duke theksuar se praktikat e Rexhep Tajip Erdogan shkelin Traktatin e Lozanës. Siç tha ai në mënyrë karakteristike: “Greqia do të marshojë me mburojën e diplomacisë, aleancat e saj të forta dhe shtizën frenuese të Forcave të Armatosura dhe marshimin e saj të pandërprerë drejt progresit”.









Duke iu referuar Traktatit të Lozanës, kryeministri tha gjithashtu se Turqia duhet të kuptojë se në gati shekullin e vlefshmërisë së këtij Traktati, ajo do të pasohet nga shumë të tjerë . “Këtë e kërkon Historia dhe Gjeografia, legjitimiteti dhe stabiliteti ndërkombëtar”, nënvizoi ai.

Deklarata e Kryeministrit në detaje në hapjen e manifestimit “AZIA E VOGËL: Shkëlqim – Shkatërrim – Çrrënjosje – Krijim” në Muzeun Benaki:

zonja Presidente e Republikës,

zonja Presidente e Muzeut Benaki,

President i Qendrës. për Studimet e Azisë së Vogël,

zonja dhe zotërinj,

Në kohë të tilla, njëqind vjet më parë, në brigjet e Azisë së Vogël, u shkrua akti përfundimtar i përgjakshëm i “Vizionit të Jonit”. Smirna tashmë ishte dorëzuar në flakët dhe banorët e saj të krishterë po masakroheshin. Ndërkohë, ata që arritën t’i shpëtonin tërbimit të turqve, ndoqën ushtrinë greke drejt gadishullit të Eritresë, duke u përpjekur të kalonin në ishujt tanë dhe prej andej në shpëtim. Vetëm nga jeta e tyre. Sepse fati i tyre ishte zhdukur tashmë…

Pak më vonë, në Lozanë, pas gjakut do të shkruhej me bojë fundi i pranisë 25 shekullore të helenizmit në Joni, Kapadoki, Pontus dhe Trakinë Lindore. Me shkëmbimin e popullsive, një milion e gjysmë shpirtra morën rrugën e Eksodit të madh. Por edhe vendimi për të rrënjosur sërish, në shtëpitë e reja në mëmëdhe.

Ata udhëtuan, duke mbajtur pak pasuri dhe pak trashëgimi të çmuar. Ato që sot gjejnë vendin e tyre në ekspozitën unike të bashkëorganizuar nga dy arkat e mëdha të kujtesës së helenizmit Jon: Muzeu Benaki dhe Qendra për Studimet e Azisë së Vogël, me kontributin e guximshëm të 88 institucioneve të tjera. Dy institucione, të cilat me mund dhe pasion mbajnë gjallë për dekada trashëgiminë e grekëve të atdheut të humbur. Dhe për këtë ata meritojnë mirënjohjen tonë.

Çrrënjosja ishte çmimi i rëndë që duhej paguar për të siguruar paqen dhe për të hapur një kapitull të ri të jetës kombëtare: “Përmes nënshkrimit të Konventës, refugjatëve fatkeq u sigurohen mjetet për të nisur një jetë të re. Në kushte më të mira nga sa mund të shpresonte kushdo pas fatkeqësisë në Azinë e Vogël”, shkruante Eleftherios Venizelos, pas nënshkrimit të Traktatit. Ai dha kështu sinjalin për ngritjen kombëtare që do të pasonte.

Dhe refugjatët e shfajësuan atë shumë më shpejt dhe shumë më tepër nga sa e imagjinonte ai vetë. Sepse nëse fatkeqësia e Azisë së Vogël është ndoshta trauma më e madhe e së kaluarës sonë të afërt, integrimi i refugjatëve në trupin kombëtar është ndoshta arritja më e madhe paqësore e shtetit grek.

Me një vend të shkatërruar dhe në borxhe pas 10 vitesh luftimesh, të paqëndrueshëm nga brenda dhe me pak burime, për të arritur një mrekulli të vërtetë: për ta kthyer vajtimin e tragjedisë në një frymë krijimi. Për të zbuluar gabimet e saj dhe zgjedhjet e saj të gabuara. Të ngrihet sërish në këmbë dhe të ndjekë trajektoren e saj historike që gjithmonë i shndërron fatkeqësitë në triumfe. Përfituar nga forca dhe kokëfortësia e refugjatëve, të cilët kontribuan në mënyrë katalitike në modernizimin e vendit.

I madhi Azia e Vogël Ilias Venezis, pasi e ka përjetuar vetë mizorinë, por edhe rikrijimin, ka shkruar: “Helenizmi i Lindjes qëndroi në këmbë duke punuar tokën e hidhur. Pastrimi i maleve të egra, kullimi i kënetave, depërtimi në thelbin e jetës së vendit. Në industri, transport, tregti, art, letra. Kudo, duke përparuar në vendet e para. Duke ndryshuar ritmin e punës dhe prodhimit dhe duke e lëvizur atë. Duke vendosur një frymë të re, të zgjuar në transaksionet dhe marrëdhëniet e njerëzve.”

Zonja dhe zoterinj,

Të gjitha sa më sipër, shkatërrimi dhe rilindja, janë paraqitur në sallat ngjitur dhe ekspozitat e tyre. Unë do të sugjeroja që t’i vizitonim jo vetëm si një ushtrim kujtese, por si një motivim për vetëdijen kombëtare. Sepse sigurisht Historia nuk përsëritet, as nuk mëson vetvetiu. Por ndihmon në kërkimin e vetes sonë kolektive. Ai përcakton, në një masë të madhe, mjedisin në të cilin lëvizim ne modernët. Dhe ndonjëherë ai udhëzon me mençuri në një botë që ndryshon vazhdimisht.

Katastrofa e Azisë së Vogël dhe integrimi i Dodekanezit në 1947 përcaktuan skicën përfundimtare gjeografike të vendit. Ndërsa Traktati i Lozanës rregullon, që atëherë, bashkëjetesën tonë me fqinjët tanë. Dhe kjo, pavarësisht se Turqia e ka shkelur duke çrrënjosur elementin grek të Kostandinopojës, Imbros dhe Tenedos. Por ajo ende minon rregulloret e saj të qarta, duke vënë në pikëpyetje të drejtat tona sovrane.

Megjithatë, pala tjetër e Egjeut duhet të kuptojë se në shekullin gati të vlefshmërisë së këtij Traktati, ai do të pasohet nga shumë të tjerë. Këtë e kërkon Historia dhe Gjeografia, legjitimiteti dhe stabiliteti ndërkombëtar. Prandaj Greqia garanton dhe do të garantojë respektimin e saj, me mburojën e diplomacisë dhe aleancave të saj, por edhe me shtizën parandaluese të Forcave të saj të Armatosura. Kryesisht, megjithatë, me marshimin e saj të vazhdueshëm drejt progresit.

Sepse përballja e vërtetë e një vendi është me të kaluarën dhe të ardhmen e tij. Helenizmi mund të ketë humbur një nga vatrat e tij më krijuese në shtator të ’22. Megjithatë, menjëherë pas kësaj, vendi mësoi të fitonte betejën e prosperitetit të tij: forcoi homogjenitetin e tij kombëtar, duke shmangur “fantazmat” e vendeve të tjera të Ballkanit. Ai u kundërpërgjigj. Por me anën fituese të Historisë. Lulëzoi me zhvillimin e pasluftës. Dhe kjo e bëri jetën e grekëve më të mirë.

Për të qenë, sot, një nga anëtarët më të vjetër të familjes evropiane, duke luajtur mes tyre. Në një rrugëtim jo pa gabime, pasi Divizioni Kombëtar, i cili i parapriu aventurës së Azisë së Vogël, u përsërit në forma të tjera. Kështu përjetuam një luftë civile dhe një diktaturë shtatëvjeçare. Ndërsa e pamë të ringjallej vetëm pak vite më parë në formën e demagogjisë, sërish përballë një krize ekonomike që kërkonte një tubim kombëtar.

E gjithë kjo, megjithatë, i përket së shkuarës. Zgjedhjet e grekëve tregojnë se gjurmët e përvojës bëhen për ta udhërrëfyes drejt një rruge më të mirë. Si çdo pengesë e madhe mund të pasohet nga një sukses më i madh kombëtar. Dhe se, sot, “Ideja e Madhe” nuk është e lidhur me zotërimet gjeografike. Por me Greqinë e Madhe. Atdheu i fortë dhe i vetëmjaftueshëm i së ardhmes sonë. Ajo që nuk harron sepse, pikërisht, dëshiron të ecë përpara!

E mbyll, ndërsa Ilias Venezis e mbyll me modesti tekstin e tij për dramën e Azisë së Vogël: “Pas kaq shumë pasioni që kemi jetuar, ne mbajmë si çati dhe mbështetës një vizion të njeriut, thjesht grek: një ndjenjë dinjiteti dhe lirie, që është identike me virtytin”. Më lejoni, në fakt, të huazoj titullin e librit ku u botua, pasi përputhet shumë me ekspozitën e mbrëmjes së sotme: “Vogël, Gëzohu”.