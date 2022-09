Një vështrim në jetën e “trazuar” të Selena Gomez/ Këngëtarja prezanton dokumentarin “My Mind & Me”, ja kur do të lançohet

Selena Gomez mesa duket është gati të ndajë historinë e saj me të gjithë botën. Këngëtarja nëpërmjet dokumentarit “My Mind & Me”, do t’u japë fansave një vështrim nga prapaskenat e rritjes së saj të trazuar. Këtë lajm e ka bërë me dije vetë Selena në Instagramin e saj duke ndarë një promo të dokumentarit.









“Doni të dëgjoni një pjesë të historisë time… “Mendja ime dhe unë” së shpejti,”-shkruan autorja e hitit “Same Old Love”.

Filmi përshkruhet si një eksplorim “intim” i historisë së Gomez, që përfshin një periudhë kohore gjashtë vjeçare. Apple TV e ka blerë filmin dhe do ta publikojë në shërbimin e tyre të transmetimit, ndërsa data e publikimit akoma mbetet mister.

Kjo është gjithçka Gomez ka ndarë për momentin me fansat, ndërsa bazuar në titullin e dokumentarit mund të themi se do të tregojë shumë mbi betejën e saj me shëndetin mendor. Më herët në një intervistë në emisionin Good Morning America, Selena ka diskutuar mbi platformën e saj të re të shëndetit mendor ”Wondermind”.

Interpretuesja 29-vjeçare e “Rare” u shpreh se kishte bërë një pushim afatgjatë nga mediat sociale.

“Unë nuk kam qenë në internet për katër vjet e gjysmë,” shpjegoi Selena . “Kjo ka ndryshuar plotësisht jetën time. Jam më e lumtur, jam më e pranishme. Unë lidhem më shumë me njerëzit. Më bën të ndihem normal.”

Ajo vazhdoi duke thënë se beson se “të kuptuarit” e shëndetit të saj mendor është “gjëja më e rëndësishme në botë” për të. Aktorja e serialit ”The Only Murders in the Building” shtoi se kishte vendosur të lançonte ”Wondermind” në mënyrë që të ndihmonte të tjerët që po luftonin me shëndetin e tyre mendor.