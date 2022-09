Video tregon momentin kur një burrë u qëllua për vdekje nga policët pas një aksidenti me makinë

Videot e publikuara së fundmi kapin momentin shqetësues kur një 22-vjeçar i armatosur nga Kolorado u qëllua për vdekje nga policia pasi përplasi makinën e tij dhe dukej se ishte në grahmat e një aksidenti paranojak.









Christian Glass, një shtetas i SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Zelandës së Re, thirri 911 për ndihmë pasi u përplas në një hendek në qytetin e vogël malor të Silver Plume vonë më 10 qershor – duke u thënë policëve se ishte “i tmerruar”.

“Unë kam ngecur në një vend të rrezikshëm dhe do të vritem”, i tha ai dispeçerit, duke thënë se ishte i bindur se figura të errëta po e ndiqnin.

“Do të më duhet të vras ​​disa shëtitës të lëkurës”, tha ai, duke iu referuar shtrigave që ndryshojnë formën e legjendës Navajo.

“Nëse dola nga makina, mund të jem në rrezik… Është shumë e frikshme. Unë jam shumë i frikësuar. Të dua që je me mua”, i tha ai dispeçerit.

Glass më pas rrëfeu gjithashtu se kishte armë në makinë për të ndihmuar në mbrojtjen e tij kundër shtypësve të supozuar të tij – por premtoi se ai “nuk ishte i rrezikshëm”.

“Unë kam dy thika, një çekiç dhe një çekiç gome. Por nuk jam i rrezikshëm, do t’i mbaj duart plotësisht të dukshme”, i tha ai dispeçerit, duke i ofruar t’i hidhte jashtë sapo të mbërrinin oficerët.

Dispeçeri e transmetoi atë Glass “tingëllon shumë paranojak” dhe zëvendësi i një sherifi të Qarkut Clear Creek, i cili ishte një nga të parët që u përgjigj me qetësi, e pyeti atë: “A ke nevojë për mjek, vëlla?”

“Jo, mik, ne nuk do të të qëllojmë”, dëgjohet një oficer duke i thënë Glass, i cili hoqi çelësat e tij nga ndezja, por tha se ishte shumë i tmerruar për të dalë nga SUV.

“Zotëri, unë jam i tmerruar … jam shumë i frikësuar”, përgjigjet Glass me qetësi nga një çarje në dritaren e shoferit të tij, duke ofruar të hidhte armët e tij dhe gjithashtu të ndiqte oficerët në zonën e tyre për të siguruar sigurinë e tij.

Por ndërsa Glass i mban duart lart, një nga oficerët nxjerr një armë pasi pa një thikë, duke thënë, “Dil nga makina tani”.

Shkëmbimi dukej se përshkallëzoi paranojën e Glass, me atë që pyeti oficerin: “Pse keni frikë nga një thikë nëse doni të bisedoni?”

Glass më pas i mban duart në formë zemre me ardhjen e më shumë oficerëve.

Gjatë përplasjes, një rreshter i Policisë së Shtetit të Kolorados theksoi në mesazhet e radios se nuk kishte asnjë arsye për të thyer makinën, sepse nuk ishte kryer asnjë krim dhe Glass nuk dukej “vetëvrasës, vrasës ose një rrezik i madh”.

Megjithatë, pesë minuta më vonë, oficerët lëvizën thyen derën e makinës së tij për të hequr Glass nga automjeti – duke e shtyrë 22-vjeçarin të merrte njërën nga thikat.

Autoritetet më në fund thyen dritaren rreth 15 minuta më vonë – menjëherë duke bërtitur e urdhëruan që të “heqë thikën”.

Xhami vazhdimisht duket bashkë me të riun, me kokën që rrotullohet për të parë oficerët që rrethojnë automjetin e tij.

Ai vazhdon të bërtasë me tmerr të qartë, ndërsa oficerët qëllojnë me thasë me fasule në drejtim të tij – dhe një nga oficerët thërret: “Dikush t’ia heq bythën!”

Një nga oficerët më pas shkarkon një mori të shtënash ndërsa Glass mban thikën lart ndërsa një oficer tjetër i afrohet dritares së tij.

Një autopsi tregoi se Glass “vdiq si rezultat i plagëve të shumta me armë zjarri”, duke përfshirë pesë në trupin e tij. “Mënyra e vdekjes, për mendimin tim, është vrasje”, ka shkruar pathologu.

Nëna e Glass, Sally Glass, tha se djali i saj ishte “i ngurtësuar” dhe “i paralizuar” nga frika natën që u vra.

“Kam një vrimë në zemrën time dhe do të jetë atje deri ditën që të vdes”, tha ajo.

Avokati i familjes, Siddhartha Rathod nga Rathod Mohamedbhi me bazë në Denver, tha se Glass ishte qartë në një krizë.

“Christian po përjetonte një krizë dhe ai thirri 911 për ndihmë”, tha Rathod, “dhe megjithatë këta oficerë ia dolën nga dritarja e Kristianit, e qëlluan gjashtë herë me qese fasule, e shijuan disa herë nga dy Tasers dhe më pas e qëlluan pesë herë”.

Ai ishte “plotësisht i mbyllur në automjetin e tij dhe nuk paraqiste asnjë kërcënim”, këmbënguli në deklaratë, duke thënë se ai “nuk kishte kryer asnjë krim, nuk përbënte kërcënim për veten apo të tjerët dhe nuk kishte asnjë arsye për kontakt të vazhdueshëm”.

“Këta oficerë morën një shpirt të butë, të qetë dhe e shuan atë thjesht sepse ishte ‘koha për të vazhduar natën'”, tha firma ligjore.

Autopsia tha se Glass kishte THC, përbërësin kryesor psikoaktiv në marihuanë, në sistemin e tij, dhe një përqendrim 0,01% të alkoolit në gjak. Ai gjithashtu kishte amfetaminë, për të cilën Rathod tha se ka të ngjarë nga një recetë për ADHD.

Megjithatë, psikologu Dr. Max Wachtel tha për 9News se “më dukej si një çrregullim deluzional ose një iluzion që është pjesë e një çrregullimi psikotik”.

“Kjo nuk është mënyra për ta trajtuar atë, pavarësisht nëse është drogë apo diçka organike, si një skizofreni apo një çrregullim deluzional – duke iu drejtuar personit ashpër dhe në mënyrë agresive, kjo vetëm do ta përkeqësojë situatën”, tha Wachtel.

“Praktikat më të mira të industrisë në zbatimin e ligjit, ne rekomandojmë që oficerët thjesht të largohen nga vendi i ngjarjes. Largohuni nga ky skenar,” tha Wachtel.

Ed Obayashi, zëvendësi i një sherifi, i cili është trajneri kryesor për përdorimin e forcës në Kaliforni, i tha gjithashtu gazetës se oficerët janë mësuar të “largohen nga ky [lloj] skenari”.

“Sapo vendosën të hynin me forcë – të thyenin një dritare – ishte e parashikueshme që kjo ngjarje me shumë gjasa mund të shpalosej ashtu siç ndodhi”, tha ai. “Ne e kemi parë atë herë pas here.”

Eksperti kryesor i përdorimit të forcës Seth Stoughton pyeti pse oficerët nuk e pranuan Glass ofertën e tij – të bërë në thirrjen e tij fillestare 911 si dhe gjatë konfrontimit – për të hedhur armët.

“Oficerët kanë shumë mundësi për të manovruar veten dhe për ta vënë veten në një pozicion që nuk është i rrezikshëm,” tha ish-polici, i cili gjithashtu nuk pa asgjë që duhej t’i kishte bërë oficerët të thyenin dritaren.

“Nuk është e qartë për mua se duhet të kishte shkuar kaq larg”, tha ai.

Byroja e Hetimit në Kolorado merret me të shtënat e policisë, por familja kërkon që prokurorët të ngrenë kallëzime penale, tha Rathod.

Heidi McCollum, prokurore e qarkut për Rrethin e Pestë Gjyqësor që përfshin Clear Creek County, lëshoi ​​një deklaratë të martën duke thënë se zyra e saj po heton rastin së bashku me Byronë e Hetimit të Kolorados.

Zyra e saj planifikon të nxjerrë përfundimisht një raport mbi të shtënat ose t’ia paraqesë rastin një jurie të madhe, e cila do të vendosë nëse duhet të ngrihen aktakuza, tha McCollum.