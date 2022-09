Berisha paralajmëron protesta: Nuk ka diktaturë që mund t’i rezistojë një lëvizjeje popullore! Rama ka marrë 500 miliardë lek borxh!

Ish-Kryeministri Sali Berisha paralajmëroi dje për protesta të mëdha kundër qeverisë së Kryeministrit Edi Rama. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët e Shijakut, Berisha u shpreh se Kryeministri Rama fitoi mandatin e tretë duke i bërë presion si në kohën e komunizmit qytetarëve për të marrë votat, por paralajmëroi se nuk do mund frenojë lëvizjet popullore.

“Edi Rama duhet të rrëzohet me kryengritje paqësore. Me votë nuk ikën. Duhet të marrë një mesazh që ne kemi qëllim absolut votën e lirë. Ai që do guxojë të prekë votën, do prekë të zezën e vet. Nuk do mundet kurrë ta prekë më atë. Nëse ne që jemi këtu me datë 27 prill të vitit 2021, do kishim mbushur rrugë dhe sheshe për votën që grabiti, Edi Rama nuk do ishte kurrë sot në pushtet. Ka plot njerëz që thonë që me këta duhet të dialogojmë. Po ja e votojnë apo gjëra të tjera. Ne duhet ta kemi shumë të qartë se një pjesë e madhe e votojnë nga frika. Kur t’u nxjerrim frikën njerëzve ju garantoj se mbështetja e tij nuk do jetë as ajo që ka pasur Partia e Punës së Shqipërisë. Duhet të organizojmë një lëvizje të fuqishme për të vrarë frikën në çdo qoshe të këtij vendi. Të përballemi për votën e lirë. Nuk ka diktaturë që mund t’i rezistojë një lëvizje të fuqishme popullore. Nëse ne nuk ecim drejt saj dhe nuk vendosim, nuk përmbushim detyrimet as ndaj vetes dhe as ndaj fëmijëve tanë. Shqipëria do të zbrazet çdo ditë e më shumë”, tha Berisha.