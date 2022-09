Flet e moshuara e shoqëruar me forcë nga Policia pasi ndërtoi kotecin e pulave në oborrin e saj: E kam tokën me dokumente!

Në një kohë që Qeveria ka miratuar në vendim të posaçëm për sekuestrimin e pallateve apo kateve pa leje, ndërkohë që do u ofrojë mundësi ndërtuesve pa leje që t’i parablejnë ato, një rast i ‘goditjes’ së ligjit për ‘hallexhinjtë’ ka ndodhur në Nartë të Vlorës.

Një e moshuar është shoqëruar me forcë në komisariat nga Policia e Shtetit, pasi ajo ka ndërtuar në kotec pulash në oborrin e saj. Pas denoncimit nga fqinja e saj, Policia ka “zbarkuar” banesën e të moshuarës dhe e kanë marrë me forcë.

81-vjeçarja, e cila jeton e vetme, u shpreh se ka frikë të dalë nga shtëpia jo vetëm nga policia por edhe nga fqinjët, me të cilët ka konflikt prej vitesh për pronën.

“Na denoncoi fqinja. Policia më mori me forcë. Çfarë i mora unë asaj, ajo më mori tokën time. Ma goditën me gurë burrin tim të ndjerë, i dëmtuan këmbën dhe pastaj më mori tokën. Më prishën gardhin. Ndërtimi është bërë në tokën time, e kemi fituar gjyqin. Toka është vjehrrit e kam me dokumente”, tha e moshuara.