Këshilla që Leonardo DiCaprio tha për Timothee Salamet: Jo droga të forta dhe asnjë

Timothée Salame dha një intervistë të thelluar dhe pranoi se brenda tij ndihet shumë më i vjetër se sa është në të vërtetë.

Aktori është njeriu i parë që është fotografuar për kopertinën e Vogue. Në intervistën e tij, 26-vjeçari ka shpjeguar se nuk ndihet i ri, pasi mentaliteti i tij nuk përkon me atë të kolegëve.

“Ndihem sikur jam një “shpirt i vjetër”. Gjithmonë jam ndjerë si… plak”, ka thënë me shaka aktori. Më pas, për të mos u keqkuptuar, ai ka shpjeguar se nuk donte të shihej si “poshtë” moshatarët e tij, por asnjëherë nuk ka menduar si ata.

“Ndihem më i vjetër se 26 vjeç, e kam pasur gjithmonë. Nuk është se kam pasur ndonjë përparim shpirtëror që më dha këtë perspektivë, të ndihem i vjetër. Është sikur kam lindur me të”, tha Timothy Samalet.

Ai madje shtoi se karantina e bëri atë të piqej edhe më shumë, pasi gjatë asaj periudhe reputacioni i tij “ra poshtë”. “E kuptova që duhet të jem i sinqertë me veten time. Që në moshë të vogël kam qenë në qendër të vëmendjes, por jo në këtë nivel. Papritur, një mrekulli më solli atje ku jam. E kuptova që jam në fazën e fundit dhe duhet të vazhdoj me këtë mentalitet. Jam bërë i rritur dhe kështu vazhdoj”, tha ai.

