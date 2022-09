Kushërirës së Mbretëreshës Elizabeth i ra të fikët kur trupi hyri në Westminster

E mërkura (14/9) u ngarkua emocionalisht për familjen mbretërore, ndërsa trupi i Mbretëreshës Elizabeth u zhvendos nga Pallati Buckingham në Westminster Abbey. Në të vërtetë, në imazhet që qarkullojnë në internet, Zonja Gabriella Windsor duket se shembet ndërsa trupi i Mbretëreshës mbërrin në Westminster Hall.









Vajza e Princit Michael të Kentit, një kushëri i Mbretëreshës, mori pjesë në shërbim me prindërit dhe bashkëshortin e saj Thomas Kingston dhe u pa në radhë me anëtarët e tjerë të familjes mbretërore ndërsa arkivoli i Elizabeth hyri në terren.

Megjithatë, pak më vonë – sipas Daily Mail – pati një zhurmë të vogël dhe duket se Lady Gabriella Windsor ka rënë të fikët. Një punonjës i stafit nxitoi për ta ndihmuar së bashku me të shoqin.

Shikoni videon:

Fotot e bëra më vonë tregojnë se Lady Gabriella i mungon ulësja.

Mirëpo në pelegrinazhin popullor nuk kanë munguar gjërat e papritura. Disa qytetarë, në fakt, kanë tentuar të futen me foshnjat e tyre dhe madje edhe kafshët shtëpiake në zonën ku ndodhet arkivoli i Elizabetës, ndërsa natyrshëm për shkak të rraskapitjes nuk kanë munguar edhe episodet e të fikëtit. Siç shkruajnë rrjetet britanike, radha është ulur gjatë natës dhe është dyfishuar pasdite.

Megjithatë, llogaritet se numri i përgjithshëm i qytetarëve që do të kalojnë në Westminster Hall do të arrijë në gjysmë milioni, më konkretisht do të kalojë 350,000.

Për të fundit, që do të marrin pjesë në proces, rekomandohet të bashkohen në radhë në orën 12:30 të së dielës, pasi pelegrinazhi popullor do të ndalet në orën 06:30 (me orën lokale) të hënën.